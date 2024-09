Andrea Legarreta reacciona al resultado negativo en prueba de ADN de Luis Enrique Guzmán y Apolo: “Los niños son los que importan”

El hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán aseguró que siente tendrá un cariño especial por el menor. (IG: Luis Enrique Guzmán // Hoy)

Luis Enrique Guzmán no es padre biológico de Apolo, un niño de cinco años de edad hijo de su expareja Mayela Laguna, así lo dio a conocer la propia madre del menor a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales. El supuesto vínculo padre e hijo se desmintió con base en una prueba de ADN a la que se sometieron los involucrados a petición de las autoridades que analizan el caso.

La noticia fue retomada por los conductores del programa ‘Hoy’ este jueves 19 de septiembre y compartieron su opinión al respecto sin entrar en polémica.

“A pesar de todo debe ser muy duro porque te encariñas con la criatura y después te pasa esto... los niños son los que importan, ojalá que el chiquillo esté bien”, comentó Andrea Legarreta.

Las dudas sobre la paternidad de Apolo surgieron tras una presunta infidelidad, según contó Luis Enrique Guzmán. (Jovani Pérez/Infobae)

¿Mayela Laguna apelará el resultado de la prueba de ADN?

Fue el miércoles 18 de septiembre cuando Mayela Laguna hizo público el resultado de la prueba de ADN a la que sometió a su hijo con Luis Enrique Guzmán. Asimismo, informó que su equipo legal analizará los estudios con el fin de garantizar los derechos del menor.

“La firma jurídica que me representa continuará desahogando las etapas procesales del procedimiento y, se asesorará de un especialista para poder analizar los resultados de las pruebas periciales que me han sido notificados”, escribió.

También, la señora hizo un llamado a que tanto sus seres queridos, como los integrantes de la dinastía Pinal y público en general procuren tocar el tema con respeto por el bienestar de su hijo y dejó entrever que no descansará hasta resolver esta situación que enfrenta legalmente con Luis Enrique Guzmán.

En junio de 2023, Luis Enrique Guzmán emitió un comunicado donde desconocía a Apolo como su hijo. (De Primera Mano / YouTube)

“Ya se tomaron las medidas legales prudentes, a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño, sin embargo, les ruego encarecidamente manejar la situación con el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo 5 años”, pidió.

“A todas las personas que han referido su cariño y apoyo a mi pequeño y a mi persona, les ruego nos sigan acompañando y abrigando a fin de dar cumplimiento cabal a las indicaciones del abogado (...) Los resultados de las periciales en genética molecular atienden a una cuestión científica, más no jurídica. No obstante, tenemos el derecho procesal de revisar los dictámenes y seguir trabajando para poder garantizar los derechos humanos del menor y que no se afecte, en ningún momento, su desarrollo emociona y psicológico”, dijo.