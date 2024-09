Extradición de Miguel Ángel Treviño Morales sería “traición a la patria”, no es el “Z-40″, aseguran abogados

Argumentan que sería un "destierro" si se concreta la extradición (Semar | Cuartoscuro)

Los defensores legales de Miguel Ángel Treviño Morales aseguraron que su cliente no es el llamado Z-40, uno de los hombres que lideró el grupo criminal Los Zetas, este último uno de los grupos que pudo operar en diversos territorios del país y que actualmente se ha visto debilitado.

En una conferencia realizada el martes 17 de septiembre los abogados aseguraron que en caso de que la extradición de su cliente sea concretada entonces sería “traición a la patria”, así como una violación de los derechos constitucionales del hombre detenido.

“Se ha demostrado que no es el Z-40, sin embargo, sería un acto de traición a la patria extraditarlo porque, no sería una extradición sería un destierro con base en las condiciones que ya tenemos, y también hablar de manera respetuosa de que desgraciadamente también en muchos procedimientos de extradición en Estados Unidos existe también una fabricación de pruebas”

Denuncia contra Ken Salazar y llamado a la SRE

Ken Salazar llegó a tener desencuentros con el gobierno de AMLO tras emitir su postura sobre la reforma al Poder Judicial (X/@USAmbMex)

Durante la conferencia, los abogados también denunciaron al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien el pasado 16 de agosto aseguró que hay líderes del crimen organizado que tiene 10 años detenidos en México, a pesar de las solicitudes de extradición a territorio norteamericano.

Los defensores legales buscan que su cliente no sea vinculado con el crimen organizado, por lo que también aprovecharon para hacer una llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que haya una defensa consular en favor del hombre que sigue detenido.

De igual manera, también argumentaron que testigos protegidos que son identificados con diversos alias dieron cuenta que la persona actualmente detenida no es el Z-40, pues las características físicas no coinciden, según registró El Sol de Sinaloa. Asimismo, los abogados señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha reconocido que el hombre mencionado no es el Z-40. Es por ello que sostienen que se trata de un caso de homonimia.

“La persona que fue detenida en julio de 2013, que sí responde al nombre de Miguel Ángel Treviño Morales, no es el Z-40 y no pertenece al cártel de Los Zetas ni es líder de ninguna otra organización criminal”, destacó uno de los abogados, según registró Milenio.

Parte del documento de 25 páginas (Distrito Oeste de Texas)

Cabe destacar que un documento judicial de Estados Unidos, con sello de mayo de 2012, indica que un hombre identificado como Miguel Ángel Treviño Morales, alias 40, es acusado (junto contra personas) de lavado de dinero derivado de la venta de narcóticos.

“LOS ZETAS canaliza ganancias del narcotráfico de Miguel Ángel Treviño Morales, también conocido como “40″ [...] en los últimos años las matanzas y capturas han eliminado aquellos previamente designados como miembros de mayor rango, y “3″ y “40″ ahora han asumido el puesto más alto de estatus de líder”, aparece en el documento de 25 páginas.

Mientras que en la página del Departamento de Estado se puede leer la ficha de Miguel Ángel Treviño Morales, a quien se le acusa de ser un jefe de plaza en Nuevo Laredo de 2006 a 2007.

Parte de la información presentada por el Ejército sobre la familia Treviño Morales (Foto: Sedena)

En otras acciones, el pasado 2 de septiembre, fue detenido Carlos Alberto, alias La Bola, un hombre identificado como supuesto líder del Cártel del Noreste, fue detenido en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Además, dicho sujeto es señalado como sobrino de el Z-42 y posterior a su captura fue traslado a la Ciudad de México.

La familia Treviño Morales, originaria de Nuevo Laredo, ha sido identificada por las autoridades mexicanas como un grupo de personas ligadas al crimen organizado, específicamente con el Cártel del Noreste.