Sian Chiong se enfrenta a las acusaciones de tocar indebidamente a Briggitte y a Gala: “Es un tema cultural”

Sian Chiong, señalado por toquetear a Gala y a Briggitte. Foto: Youtube/@canal5_mx

Sian Chiong se convirtió en el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, dejando a Agustín Fernández como el único habitante del cuarto Tierra que sigue en la competencia. El cubano fue uno de los participantes más polémicos de toda la temporada, protagonizando más de un momento controversial.

Sin duda, de lo que más hablaron los fans con respecto a la participación de Sian en el reality show fue la manera en la que se llevaba con sus compañeras, especialmente con mujeres como Briggitte Bozzo y Gala Montes.

En la tradicional entrevista con Pablo Chagra y Shanik Berman (a la que se unió Marie Claire Harp), Sian Chiong se enfrentó a las críticas, por supuesto, también a las acusaciones de acoso a sus compañeras. El cubano comentó que en su memoria hay pocos momentos que recuerde donde hubo tocamientos como los que le señalan.

“El otro momento que me platicaron yo le hice un susto y no recuerdo haberla tocado, pero si ella me hubiera compartido su sentir yo quizá me hubiera limitado más”, comentó acerca de aquel momento que se viralizó, donde, en efecto, Sian esperó a Briggitte en el baño y luego le dio una nalgada.

El eliminado de "La Casa de los Famosos México" se enfrenta a las críticas Cédito: La Casa de los Famosos

Del mismo modo, explicó: “Nunca mis intenciones fueron que se sintiera como que yo estaba aprovechándome de una relación que estábamos teniendo ella y yo, y que yo pasara mis límites”.

Según Sian Chiong, fue bastante respetuoso con Briggitte, incluso en los momentos “más candentes”: “Yo la respeté en todo momento, en los momentos más candentes de la fiesta mis manos nunca sobrepasaron su cintura”.

Aunado a esto, justificó algunos tocamientos diciendo que “era un tema cultural” donde estaba acostumbrado a ser “más tocón” como forma de cariño, y que incluso era una práctica normalizada en él dado que ha practicado baseball desde hace mucho.

No obstante, aceptó que sus actitudes no estuvieron bien, y pidió disculpas: “Me equivoqué, me di cuenta que no tenía que haber hecho eso. Cuando salga Bri se lo voy a decir. Temas de inmadureces y errores, pero somos humanos. Les pido una disculpa nunca fue mi intención sobrepasarme”.

La joven enfrentó al participante: "Te las estoy contando" crédito: Televisa

Del mismo modo, insistió en que Briggitte nunca le dijo nada, ni le externó que se sintiera incómoda, pero que cuando la venezolana salga de La Casa de los Famosos México, él mismo la buscará para hablarlo de frente y pedirle una disculpa.

Por supuesto, en redes sociales no se tomaron bien su explicación, y lo acusaron de justificar malas acciones y poner pretextos.

Sian Chiong se disculpa con Wendy Guevara

La influencer ya lo espera en cuanto salga de 'La Casa de los Famosos México 2024'. (ViX)

Las acusaciones de tocamientos no fueron las únicas acusaciones que el cubano tuvo que enfrentar en la entrevista, pues también fue cuestionado por la forma en la que se expresó de Wendy Guevara, cuando trató de darle un cumplido a Ricardo Peralta.

Cabe mencionar, que Sian Chiong dio a entender que su compañero de cuarto sí era una buena representación de la comunidad LGBT+, mientras que Wendy no.

La ganadora de la primera temporada declaró: “Quiero decirle al muchacho (...) que en México a veces no tenemos oportunidad de estudiar muchas personas porque nacemos y crecemos en lugares de bajos recursos”, comentó. Y es que la crítica de Sian tenía que ver con el nivel educativo de Wendy.

En la entrevista tras su salida, Sian Chiong comentó que era un comentario sin justificación y que le le había mandado un mensaje a la influencer para disculparse, además de que la invitó a cenar.