“Su tour de disculpas”: Tunden a Sian Chiong por pedirle perdón a Wendy Guevara tras hablar mal de ella en LCDLFM 2

La influencer ya lo espera en cuanto salga de 'La Casa de los Famosos México 2024'. (ViX)

Wendy Guevara fue la ganadora de la primer temporada de La Casa de los Famosos México y, ahora que la segunda edición está a punto de concluir, confesó que Sian Chiong se contactó con ella para pedirle perdón por lo mal que habló de su persona mientras estuvo concursando.

Y es que, el cubano que fue expulsado el domingo pasado llegó a arremeter contra la integrante de Las perdidas mientras era parte del Team Mar. A esto, Wendy ya había advertido que estaba dispuesta a encararlo.

¿Qué dijo Sian de Wendy en LCDLFM2?

Fue durante una plática con Ricardo Peralta, donde Sian Chiong le mencionó al comediante que estaba contento con que estuviera en el programa como participante de la comunidad LGBT+, ya que él era estudiado a comparación de alguien de la otra temporada.

“Tú sí tienes cultura, sabes varios idiomas, has viajado. Es bueno hablar contigo”, dijo.

Sian se convirtió en el octavo elimiando de LCDLFM. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Wendy reaccionó a declaraciones de Sian

En su momento, esta situación llegó a oídos de Wendy Guevara, quien mostró su descontento en sus redes sociales.

“Quiero decirle al muchacho (...) que en México a veces no tenemos oportunidad de estudiar muchas personas porque nacemos y crecemos en lugares de bajos recursos”, comentó y agregó:

“El chico viene de otro lugar a conseguir trabajo aquí y todo (...) pero deberías de informarte a dónde te vas ir a vivir y qué tipo de personas son con las que vas a trabajar.”

También, en otra transimisión, Wendy le comentó a sus fans que estaba dispuesta a encarar a Sian en cuanto fuera expulsado del reality de Televisa.

Sian confesó que no se arrepiente de haberse unido a Tierra. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“El día que salga y me lo dejen en la gala de Ceci y Mau voy a decirle: ‘El día que te referías a mí, porque te referías a mí no había otra maricona que no estudiara o estuviera preparada (...) aquí estoy para que me digas en la cara yo qué verg*s te debo a ti”, señaló.

Sian le pide disculpas a Wendy y lo tunden

Durante un live reciente, Wendy confesó que la contactó el exintegrante de Team Tierra para disculparse por lo que dijo.

“Les voy a contar, me mandó un mensaje ahorita Julio Camejo pasándome a Sian. Entonces, me mandó el video y Sian me dice que disculpas, que no quiso ofenderme, yo la verdad no supe qué decirle porque dije: ‘El viernes quizá lo vea’”, detalló.

Los internautas se molestaron por esto y arremetieron en X contra el actor, pues aseguraron que debió ser frontal con la influencer. Estos son algunos de los comentarios que aparecen:

“Anda haciendo control de daños el Sian, pero Wendy no es pendej*, sabe bien qué clase de escoria es Sian, así que no le va a creer sus disculpas pedorras aunque ella sea muy diplomática”.

“Ya empezó el tour de las disculpas el Sian”.

“Con razón no llevaron a Wendy no quieren hacer leña de árbol caído me tiene harta la producción y todas sus mañas que asuman con los huevos lo que dijeron adentro”.