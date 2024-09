“Lo uso para el super”: Galilea Montijo reacciona a rumores sobre el supuesto auto de lujo que prestó a ‘La Casa de los Famosos’

Didi abandonó el programa el domingo 8 de septiembre. (IG: @galileamontijo)

Una vez más, Galilea Montijo está envuelta en controversia por su participación estelar en ‘La Casa de los Famosos México’. Ahora, fue relacionada con el automóvil de lujo que recogió a Ricardo Peralta afuera de las instalaciones del programa, pues aseguran que es de su propiedad y se vio en la necesidad de prestarlo a la producción tras la repentina salida de Didi como patrocinador.

Fue el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quien compartió esta información en sus redes sociales. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el carro sea no sea de la conductora estrella de ‘Televisa’, sino de la productora del reality show, Rosa María Noguerón.

Ricardo Peralta se convirtió en el octavo eliminado del reality show, tras la renuncia voluntaria de Adrián Marcelo. (Especial Infobae / Jovany Pérez)

Galilea Montijo desmiente rumores

Las especulaciones se viralizaron en redes sociales y llegaron a oídos de la presentadora de televisión, quien desmintió todo durante la transmisión en vivo del programa ‘Hoy’ de este martes 10 de septiembre.

“Yo tengo que... uno que me cargue el carro ¿no? No ves que tengo un carro de 2 millones de pesos, entonces necesito que alguien me lo cargue”, comentó con sarcasmo tras presentar una nota sobre las medidas de precaución que implementó Eduin Caz para evitar que roben sus joyas.

“¿Ese cuál es? Lunes, miércoles y viernes”, respondió Andrea Legarreta.

La conductora suele ser criticada por sus vestuarios. (Foto: ViX)

“Es con el que salió Torpecillo. Lo uso para el super”, continuó la presentadora entre risas.

“Sabes qué me da más tristeza... que se trepen todos los demás medios que no investigan. Además, ya dije que no es mío, señores. El día que me hagan algo ya saben a quién le reclaman”, concluyó.

De esta manera, Galilea Montijo negó que el carro de lujo sea de su propiedad e hizo énfasis en que este tipo de información vulnera su seguridad.

(Captura de pantalla Vix)

¿Cuánto cuesta el carro que sacó a Ricardo Peralta de LCDLFM?

Poco importó que la producción del reality show evitara enfocar la marca del vehículo, pues varios usuarios de redes sociales detectaron que supuestamente se trataba de un Tesla, cuyo valor monetario supera los el millón y medio de pesos.

De acuerdo con el sitio oficial de Tesla, se trata de un auto eléctrico con un sofisticado sistema de navegación que permite la conducción autónoma: Model X. Se comercializa en dos versiones; la más accesible cuenta con motor dual con tracción en todas las ruedas y tiene un valor de $1,699,999, mientras que la unidad con tracción en todas las ruedas y triple motor tiene un costo de $2,049, 900.