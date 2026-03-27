Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de marzo: se realizan maniobras para retirar el cuerpo de un perrito hallado en vías de la Línea 8 del Metro

Usuarios de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México han reportado diversos retrasos en todas las estaciones.
El Metrobús de la Ciudad de México reportó suspensión de servicio en dos líneas por obstrucción de carril: En la Línea 5, no hay servicio en la estación Ganaderos con dirección a Río de Los Remedios. En la Línea 1, el servicio está suspendido en El Chopo y Revolución rumbo a Indios Verdes.
El Metro de la Ciudad de México informó que personal especializado retiró el cuerpo de un perrito hallado en las vías de la Línea 8. Según el reporte, el animal habría sufrido una descarga eléctrica y no fue arrollado por ningún tren.
Las autoridades lamentaron el incidente y aseguraron que continúan fortaleciendo los protocolos de rescate para proteger a los animales que se encuentren en riesgo dentro de las instalaciones.
Usuarios del Metro de la CDMX han reportado diversos retrasos en estaciones de la Línea 5.
El Metrobús de la Ciudad de México informó que, por movilizaciones sociales, la Línea 3 opera únicamente en dos tramos: Tenayuca a Jardín Pushkin y Etiopía a Pueblo Santa Cruz Atoyac.
El servicio permanece suspendido entre Obrero Mundial y Hospital General. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas.
Se normaliza paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 1, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que descendió a zona de vías. Sigue las indicaciones del personal y respeta la línea amarilla de seguridad.
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 27 de marzo de 2026.