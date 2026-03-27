México

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de marzo: se realizan maniobras para retirar el cuerpo de un perrito hallado en vías de la Línea 8 del Metro

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

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23:35 hsHoy

Usuarios de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México han reportado diversos retrasos en todas las estaciones.

22:51 hsHoy

METROBÚS CDMX

El Metrobús de la Ciudad de México reportó suspensión de servicio en dos líneas por obstrucción de carril: En la Línea 5, no hay servicio en la estación Ganaderos con dirección a Río de Los Remedios. En la Línea 1, el servicio está suspendido en El Chopo y Revolución rumbo a Indios Verdes.

22:28 hsHoy

El Metro de la Ciudad de México informó que personal especializado retiró el cuerpo de un perrito hallado en las vías de la Línea 8. Según el reporte, el animal habría sufrido una descarga eléctrica y no fue arrollado por ningún tren.

Las autoridades lamentaron el incidente y aseguraron que continúan fortaleciendo los protocolos de rescate para proteger a los animales que se encuentren en riesgo dentro de las instalaciones.

(X/ @MetroCDMX)
(X/ @MetroCDMX)
22:00 hsHoy

METRO CDMX

Usuarios del Metro de la CDMX han reportado diversos retrasos en estaciones de la Línea 5.

20:27 hsHoy

METROBÚS CDMX

El Metrobús de la Ciudad de México informó que, por movilizaciones sociales, la Línea 3 opera únicamente en dos tramos: Tenayuca a Jardín Pushkin y Etiopía a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

El servicio permanece suspendido entre Obrero Mundial y Hospital General. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar precauciones y considerar rutas alternas.

13:31 hsHoy

Metrobús CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino.
Avance en tiempo real de las diversas líneas de la red de transporte público capitalino. (TW MB CDMX)
13:28 hsHoy

Metro CDMX

Se normaliza paulatinamente la circulación de los trenes en la Línea 1, luego de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema que descendió a zona de vías. Sigue las indicaciones del personal y respeta la línea amarilla de seguridad.

12:51 hsHoy

Metro CDMX

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.

12:46 hsHoy

Metrobús CDMX

Información en tiempo real: estaciones del Metrobús sin servicio este 27 de marzo

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
11:25 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este viernes 27 de marzo de 2026.

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