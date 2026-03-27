Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de marzo: se realizan maniobras para retirar el cuerpo de un perrito hallado en vías de la Línea 8 del Metro

METROBÚS CDMX

El Metrobús de la Ciudad de México reportó suspensión de servicio en dos líneas por obstrucción de carril: En la Línea 5, no hay servicio en la estación Ganaderos con dirección a Río de Los Remedios. En la Línea 1, el servicio está suspendido en El Chopo y Revolución rumbo a Indios Verdes.