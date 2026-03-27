Elenco de The Devil Wears Prada 2 vendrá a la CDMX como parte del tour para promocionar la película

El Diablo Viste a la Moda vuelve este 2026 y preparan tour que incluye a México (Captura de tráiler oficial)

La gira internacional de The Devil Wears Prada 2 hará una parada en Ciudad de México como parte de su tour de presentación, según informó 20th Century Studios en un video oficial.

Esta confirmación posiciona a México junto a otras ciudades como Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres en la estrategia global de lanzamiento de la película, que cuenta con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en los papeles principales tras casi 20 años del estreno original.

El nuevo elenco de The Devil Wears Prada 2, cameos sorpresa y la fecha de estreno

Photo © 2025 The Image Direct/The Grosby Group El icónico elenco de 'The Devil Wears Prada' se reunió en la ciudad de Nueva York mientras oficialmente comienza el rodaje de la esperada secuela, 'The Devil Wears Prada 2'. Meryl Streep y Stanley Tucci fueron captados en el set luciendo elegantes.

El elenco titular será acompañado por nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux y Simone Ashley, mientras se prevén cameos de figuras relevantes de la industria de la moda y la música, como Lady Gaga, quien además prepara una canción para la película.

Lady Gaga es parte del elenco de The Devil Wears Prada 2. REUTERS/Mario Anzuoni

El filme, ambientado nuevamente en el universo de Runway, abordará el reencuentro entre Andy y Miranda en el marco de la actual industria editorial.

Durante el rodaje en Nueva York, el nivel de expectación obligó a implementar controles adicionales debido a la multitud de seguidores y paparazzi que acudieron a las locaciones, circunstancia que sorprendió al propio reparto, . La gira planea replicar este fenómeno con activaciones, premieres y eventos especiales en cada ciudad incluida.

El estreno de la película está previsto para el 1 de mayo de 2026, justo antes del inicio de la temporada de moda más relevante del año. Aunque las fechas exactas para cada ciudad del tour aún no han sido anunciadas, la presencia de la Ciudad de México ya es un hecho.

¿Qué pasó en la primera película de Devil Wears Prada?

Anne Hathaway en 'El diablo se viste de Prada'

“El diablo viste a la moda” (“The Devil Wears Prada”) es una película estadounidense estrenada en 2006, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger. La historia sigue a Andrea “Andy” Sachs, una joven recién graduada en periodismo que consigue trabajo como asistente personal de Miranda Priestly, la influyente y exigente editora en jefe de la revista de moda Runway.

Andy, ajena al mundo de la moda, enfrenta dificultades para adaptarse a las altas exigencias y al ritmo implacable de su jefa, conocida por su carácter frío y perfeccionista.

A medida que avanza en su puesto, Andy sacrifica tiempo con su novio y amigos, transformando su imagen y actitud para cumplir con las expectativas de Miranda. La protagonista se ve envuelta en dilemas éticos y personales, cuestionando hasta dónde está dispuesta a llegar para triunfar profesionalmente.

La narrativa explora la presión laboral, la ambición y el costo personal del éxito en industrias competitivas. Andy finalmente decide renunciar, priorizando sus valores y relaciones personales por encima del estatus profesional. La película destaca la importancia de la autenticidad y el equilibrio entre la vida personal y profesional, con actuaciones destacadas de Meryl Streep y Anne Hathaway.