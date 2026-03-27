Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años juntos con emotivos mensajes en redes sociales

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron dos décadas de haberse conocido con emotivos mensajes en redes sociales que fueron acompañados de fotografías y videos.
El actor y comediante compartió un video en el que se muestran varios momentos que la pareja ha compartido de manera personal y profesional. El audiovisual fue acompañado con el mensaje: "20 años desde que nos enamoramos."
Por su parte, la cantante de Sentidos Opuestos compartió un par de imágenes en blanco y negro que resaltaron el cariño de la pareja. Además, escribió: “20 años juntos. Y sigues siendo tú. Solo tú. Te amo."
Reacción de amigos y seguidores a las muestras de amor de la pareja
Como era de esperarse, las publicaciones generaron reacciones de felicidad entre los seguidores y colegas de la pareja. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram son:
- "Que vengan 20 más. Los amo."
- “Los quiero mucho, mis caramelos.”
- “Aún recuerdo la propuesta como si hubiera sido ayer.”
- “La pareja más normal y natural, felicidades.”
- “Que sigan muchos más años muy bendecidos y felices.”
En el apartado de ‘me gusta’ se puede observar que Vadhir Derbez y Paola Dalay, pareja de José Eduardo, reaccionaron de inmediato, dejando ver la cercanía que mantiene la familia pese a las polémicas que han enfrentado más de una vez.
Así ha sido la historia de amor de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez
- 2005-2006: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se conocieron durante las grabaciones de la serie “Vecinos” de Televisa. En ese contexto, la relación profesional derivó en una conexión personal. De acuerdo con la cantante, el flechazo ocurrió durante un viaje a Canadá para grabar el programa, y desde entonces iniciaron su noviazgo.
- 2006-2012: Durante seis años fueron novios y ambos continuaron con sus respectivas carreras en el medio artístico, participando en proyectos musicales, televisivos y cinematográficos.
- 3 de febrero de 2012: Eugenio Derbez organizó una propuesta de matrimonio pública. Vestido de príncipe azul y montado a caballo, le propuso matrimonio a la artista en Ciudad de México. El emotivo momento contó con la complicidad de Jaime Rosaldo, padre de Alessandra.
- 7 de julio de 2012: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo contrajeron matrimonio en la Parroquia de Regina Coeli, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
- 2014: La pareja anunció que esperaban su primera hija en común. El 4 de agosto de ese año nació Aitana.
- 2012-2025: A lo largo de los años, la pareja ha hecho frente a rumores de separación, principalmente por la escasa interacción en redes sociales y la falta de apariciones públicas conjuntas en algunos periodos.
Ambos han reiterado en diversas entrevistas que su relación se mantiene sólida, y que la clave ha sido fortalecer su vínculo en privado.