Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años juntos con emotivos mensajes en redes sociales

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo conmemora dos décadas desde que se conocieron con emotivos mensajes en redes sociales. (Instagram: @alexrosaldo)

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron dos décadas de haberse conocido con emotivos mensajes en redes sociales que fueron acompañados de fotografías y videos.

El actor y comediante compartió un video en el que se muestran varios momentos que la pareja ha compartido de manera personal y profesional. El audiovisual fue acompañado con el mensaje: "20 años desde que nos enamoramos."

Por su parte, la cantante de Sentidos Opuestos compartió un par de imágenes en blanco y negro que resaltaron el cariño de la pareja. Además, escribió: “20 años juntos. Y sigues siendo tú. Solo tú. Te amo."

Reacción de amigos y seguidores a las muestras de amor de la pareja

Como era de esperarse, las publicaciones generaron reacciones de felicidad entre los seguidores y colegas de la pareja. Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram son:

"Que vengan 20 más. Los amo."

“Los quiero mucho, mis caramelos.”

“ Aún recuerdo la propuesta como si hubiera sido ayer. ”

“La pareja más normal y natural, felicidades.”

“Que sigan muchos más años muy bendecidos y felices.”

En el apartado de ‘me gusta’ se puede observar que Vadhir Derbez y Paola Dalay, pareja de José Eduardo, reaccionaron de inmediato, dejando ver la cercanía que mantiene la familia pese a las polémicas que han enfrentado más de una vez.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo siguen juntos tras dos décadas desde su primer encuentro. (Instagram: @alexrosaldo)

Así ha sido la historia de amor de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

2005-2006: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se conocieron durante las grabaciones de la serie “Vecinos” de Televisa . En ese contexto, la relación profesional derivó en una conexión personal. De acuerdo con la cantante, el flechazo ocurrió durante un viaje a Canadá para grabar el programa, y desde entonces iniciaron su noviazgo.

2006-2012: Durante seis años fueron novios y ambos continuaron con sus respectivas carreras en el medio artístico, participando en proyectos musicales, televisivos y cinematográficos.

3 de febrero de 2012 : Eugenio Derbez organizó una propuesta de matrimonio pública . Vestido de príncipe azul y montado a caballo, le propuso matrimonio a la artista en Ciudad de México . El emotivo momento contó con la complicidad de Jaime Rosaldo , padre de Alessandra.

7 de julio de 2012: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo contrajeron matrimonio en la Parroquia de Regina Coeli , ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México .

2014: La pareja anunció que esperaban su primera hija en común. El 4 de agosto de ese año nació Aitana.

2012-2025: A lo largo de los años, la pareja ha hecho frente a rumores de separación, principalmente por la escasa interacción en redes sociales y la falta de apariciones públicas conjuntas en algunos periodos.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran que sus caminos se cruzaron, un momento de emotiva conexión en su relación. (Instagram: @alexrosaldo)

Ambos han reiterado en diversas entrevistas que su relación se mantiene sólida, y que la clave ha sido fortalecer su vínculo en privado.