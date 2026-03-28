Kenia López Rabadán pide esclarecer metodología utilizada en informe sobre desapariciones

Kenia López Rabadán señaló como necesario esclarecer la metodología de los datos proporcionados por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre personas desaparecidas en México. (Cámara de Diputados)

Tras la presentación del informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas en México, dado a conocer en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum la mañana de este viernes 27 de marzo de 2026, la diputada Kenia López Rabadán instó a esclarecer la metodología con la que se obtuvieron los datos publicados.

Consideró que era necesario que se presentaran los datos, debido a que llevaban meses trabajando en el tema: “Me parece muy bien que el Ejecutivo Federal ya haya presentado el informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Hubo meses de espera para este informe y me parece que era necesario ya conocerlo”.

Insta exposición pública de la metodología

La diputada presidenta solicitó que la metodología utilizada en el informe sobre personas desaparecidas se haga pública. Argumentó que esta acción proporcionaría certeza a las familias que buscan a sus seres queridos y permitiría evaluar si las autoridades están realizando una búsqueda adecuada.

López Rabadán señaló que, según la última visita del comité de la ONU contra las desapariciones forzadas, la impunidad en estos casos supera el 99 por ciento, lo que muestra una ausencia casi total de rendición de cuentas.

La legisladora también subrayó la necesidad de conocer las acciones previstas para obtener datos suficientes que permitan avanzar en la localización de las 46 mil 742 personas desaparecidas reportadas. Destacó que, pese a la magnitud de los casos, existen solo tres mil ochocientas sesenta y nueve carpetas de investigación abiertas.

Al momento de ser levantadas las denuncias no anotaron datos de identificación como nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, información relevante para poder iniciar una búsqueda. (Gobierno de México)

Registro oficial data de 1952

Desde Palacio Nacional se confirmó que en México hay 132 mil 534 personas desaparecidas, un dato que ha preocupado a colectivos y organizaciones, quienes advirtieron desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sobre las pocas acciones gubernamentales para tomar acciones en cuanto a la problemática.

El registro entre 1952 y 2005 es de 2 mil 356 personas, mientras que a partir del sexenio de Felipe Calderón hasta la fecha se han registrado 130 mil 178 personas desaparecidas.

Los datos han prendido las alarmas por el desistimiento de responsabilidad del Estado, al no buscar a 46 mil 742 personas por el hecho de no tener iniciada una carpeta de investigación, debido a que cuando se levantó el reporte los datos no fueron completados.

Falta de datos no debe ser obstáculo

La explicación del gobierno es que al momento de denunciar cada uno de estos casos, no se proporcionaron datos como nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita abrir carpetas de investigación.

Por este motivo, organizaciones civiles han señalado que lo vertido en la conferencia desde Palacio Nacional, representa un retroceso legal, ya que “condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional”.

También aseguraron que las fiscalías ya están obligadas a abrir carpetas de investigación por Ley General de 2017:

“Afirmar que esto es una novedad ignora que el verdadero obstáculo no es la falta de leyes, sino las malas prácticas, la corrupción y la omisión sistemática de las fiscalías”.