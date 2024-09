La romántica foto de Adrián Marcelo junto a su esposa tras escándalo en La Casa de los Famosos: “Lluvia al corazón”

Adrián Marcelo salió de 'La Casa de los Famosos'. (VIX)

Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos México la madrugada del pasado martes en medio de polémica. El habitante, a diferencia de los demás que han terminado su estadía en el reality show, abandonó el concurso por su propia voluntad.

Y es que hora antes de su salida ocurrió una última gran pelea contra Gala Montes, quien reiteró acusaciones sobre misoginia. La controversia se dio luego de que se abordara una frase que el regiomontano soltó un domingo antes, durante la gala de eliminación, cuando sólo había mujeres en la cuerda floja: “una mejor menos para maltratar”.

El creador de contenido justificó el comentario diciendo que se trataba de “ironía” ante las acusaciones de machismo por parte de otros concursantes como la misma Gala y Arath de la Torre, con quien también desarrolló una rivalidad importante durante las últimas semanas en el reality.

Amigos de Adrián Marcelo como La Mole demostraorn su apoyo en redes sociales (IG: @adrianmarcelo10)

La salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México provocó una ola de críticas aún más demoledoras que las que recibía dentro del programa de televisión. Y es que se habló mucho de las actitudes del regiomontano.

Varias marcas que se promocionaban en la casa terminaron por cancelar la relación laboral con Televisa, e incluso la empresa, aunque no dijo explícitamente el nombre de Adrián, subieron un comunicado luego de su salida donde condenaron la violencia de género y la violencia psicológica.

El apoyo de amigos y esposa de Adrián Marcelo

Por supuesto, las personas cercanas a Adrián Marcelo han manifestado su apoyo al concursante, y aunque las críticas son cada vez más fuertes, se han mantenido firmes en sus defensas. Uno de ellos fue su amigo La Mole, quien a través de redes sociales ha expresado cariño e incluso mandó muy lejos al reality show.

Así fue como Adrián Marcelo y su esposa demostraron amor tras la cancelación por "La Casa de los Famosos México" Foto: Ig/karybridge

La esposa de Adrián Marcelo, Karina Puente, también ya demostró apoyo. En su cuenta de Instagram apareció una romántica foto donde está besando la mejilla del regiomontano. La fotografía está acompañada con la canción Lluvia de Amor, de Maná, además de par de emotivos emojis. Los fans se pronunciaron en los comentarios y dejaron mensajes en apoyo al ex habitante.

Cabe mencionar, que el nombre de la pareja del influencer fue bastante sonado durante el tiempo que él estuvo en La Casa de los Famosos México. Marcelo contó lo difícil que ha sido para él y su esposa no poder tener hijos aún, y también manifestó su amor por ella en más de una ocasión:

Karina Puente salió en defensa de su esposo tras las declaraciones que hizo en La Casa de los Famosos México Crédito: IG/karybridge

“Yo a mi esposa la veo con unos ojos de amor y se me hace una cosa bonita y al mismo tiempo veo que ella me ve con ojos de amor. No le interesa agradar a otros como le interesa agradarme a mí. A veces hay mujeres muy guapas que no se conforman con dos ojos que la estén viendo (...) Yo quiero estar el resto de mi vida con mi esposa”, contó al resto del cuarto Tierra.

La controversia que causó Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México ha sido tal que su salida ha tenido repercusiones en muchos sentidos para la producción. Algunos periodistas como Jorge Carbajal asegura que las empresas encargadas, Televisa Univisión y Endemol, han tenido que enfrentarse y reconstruir una relación que se afectó por las polémicas del reality show.