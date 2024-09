“Happy Birthday Guadalupe” la canción que The Killers dedicó a México y su santa patrona

The Killers se presento en el Auditorio Telmex en Zapopan Jalisco antes de sus presentaciones en la capital del país como parte de su gira Day and Age. (Debi Del Grande)

Sumándose a las agrupaciones y artistas extranjeros que le dedicaron canciones a México, está The Killers, el grupo originario de Las Vegas que ha comentado en diferentes ocasiones amar al país y a su gente.

En una entrevista, Brandon Flowers, vocalista de la agrupación, dijo que los mexicanos brillan más que otras personas y que esa es una de las cosas que más le gustan de la gente de América Latina.

Además, el cantante también dedicó un tema en su proyecto como solista al estado de Sonora recurriendo a nombres de localidades, frases, recursos musicales y algunos elementos característicos del folclore mexicano.

Pero esto no es lo único que demuestra su amor por México, también interpretó un tema de Luis Miguel durante un concierto, seguidores lo han visto comer platillos típicos y el video de “When You Were Young” (Cuando eras joven) fue grabado en Tlayacapan, Morelos e incluso fue protagonizado por actores mexicanos como Gustavo Sánchez Parra, popularmente conocido por su aparición en el filme “Amores Perros” de Alejandro González Iñarritu.

¿Qué dice la letra de “Feliz cumpleaños Guadalupe”?

De acuerdo con la traducción de Musixmatch, un catálogo con más de 12.4 millones de letras en 50 idiomas, la canción en la que colaboraron The Killers, Wild Light y Mariachi El Bronx dice lo siguiente:

Bueno, me desperté la mañana de Navidad y ¿qué vi?

Vi a una encantadora señorita mirándome

llamada Guadalupe, con grandes ojos marrones.

Chico, ¿qué hiciste esta vez?

Puse mis excusas y fui directo a la puerta del dormitorio.

Ella estaba rogando y suplicando, gritando: “Por favor,

Mi cumpleaños, quédate conmigo,

Bebé, hace frío afuera”.

Estamos viviendo en un momento difícil,

Hemos estado caminando por una línea difícil.

Levanta los pies bebé, es época de Navidad.

Cumpleaños feliz.

Feliz Cumpleaños Guadalupe.

Me dio café y tortillas para consolarme la cabeza,

Preparó las pantuflas en mis pies antes de hacer nuestra cama.

Y sopló las velas de su pastel favorito.

Y nos besamos debajo del muérdago

Acerqué su cuerpo al mío y solo tuve una oportunidad.

Susurré: “Bebé, ¿te casarías conmigo solo por un baile?”

Enamoramiento, las cosas que dices

Me asusté y me fui esa noche.

Porque estamos viviendo en un momento difícil

Hemos estado caminando por una línea difícil

Levanta los pies bebé, es época de Navidad.

Cumpleaños feliz

Feliz Cumpleaños Guadalupe

Decora los pasillos con rosarios

Deseo sobre un árbol de Navidad

Noche de paz por favor ven a mí

Llevando regalos de mi... mi ángel mexicano

Por la noche me despierto frío y solo, reventando las costuras

Ella acecha las primeras horas de la mañana de los sueños de diciembre.

Mi Guadalupe, de grandes ojos marrones.

Quiero romper el hechizo esta noche

Porque estamos viviendo en un momento difícil

Hemos estado caminando por una línea difícil

Levanta los pies bebé, es época de Navidad.

Cumpleaños feliz

Feliz Cumpleaños Guadalupe

Feliz Cumpleaños Guadalupe

Historia de la grabación

El video musical de esta canción muestra a un vaquero interpretado por el actor estadounidense Luke Perry, quien deambula por el desierto desde el inicio hasta el final del tema.

Conforme transcurre la letra se entiende que está buscando a su amor perdido, aunque también se percibe que hace referencia a la virgen Guadalupe.

Pese a que el tema y el video fueron lanzados en 2009, el álbum navideño “Don’t waste your dishes” (no desperdicies tus platos) vio la luz hasta el 2016, pues recopila cada uno de los sencillos que la agrupación lanzó desde 2006, siendo “Happy birthday Guadalupe” la cuarta canción.

Después de 20 años de trayectoria en la industria musical, The Killers regresará a México a principios de octubre de 2024, presentándose en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara, Jalisco el jueves 03; dos días después visitarán el Estadio GNP Seguros ubicado en la Ciudad de México. Su última presentación en tierra azteca será el martes 08 en el Estadio Banorte.