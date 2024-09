Andrea Legarreta estalla contra Adrián Marcelo y defiende a Arath de la Torre

(Instagram/@andrealegarreta)

Tanto Andrea Legarreta como Arath de la Torre son conductores del programa Hoy, por lo que la presentadora está al tanto de todo lo que vive su amigo y compañero dentro de La Casa de los Famosos.

A pesar de que dicho reality y el matutino son parte de Televisa, Legarreta asegura que nadie entiende por qué Adrián Marcelo sigue dentro de La Casa de los Famosos.

“¡Nadie comprende los motivos por los que ese tipo sigue ahí!! Cada palabra que sale de su boca está llena de veneno, maldad y manipulación. Me hace sentido que quieras salirte”, escribió.

El mensaje de Andrea Legarreta estuvo acompañado por una foto de ella junto a Arath, a lo largo de su texto reconoció que el público —en su mayoría— apoya por completo al equipo Mar y aseguró que incluso a ella le están escribiendo en sus redes sociales para tratar de averiguar lo que sucederá en la gala de este lunes.

Arath de la Torre en La Casa de los Famosos. (VIX)

“Es increíble la cantidad de personas que me escriben y preguntan ‘¿Qué va a pasar?’ La impotencia e indignación de una mayoría crece día a día”

Cabe señalar que Diego de Erice publicó un video donde confirmó que se algo importante ocurrirá este lunes a las 22:00 “Pasará lo que tenga que pasar”.

A pesar de que Legarreta describió que Arath sería recibido de vuelta con mucho cariño tanto en el programa Hoy como por su familia y otros seres queridos, resaltó que su amigo aún tiene mucho por aportar dentro del reality.

“En este momento no puedes leerme, pero no sabes la alegría que sentimos todos los que te queremos por ver y sentir todo el amor que has sembrado en tantos corazones! Qué ganas de ver tu cara cuando empieces a leer, ver y sentir todas las muestras de cariño que hay para ti y tu equipo aquí afuera. Mereces todo lo bonito, con tu hermosa familia. Alguna vez leí en un post del #TeamMar que decía que todos ahí son el vivo ejemplo de que hay seres humanos que merecen una segunda oportunidad y que han sabido aprovecharla”, escribió.

Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre. (ViX)

La publicación de Legarreta obtuvo casi 50 mil “Me gusta” en menos de media hora y obtuvo apoyo de figuras públicas como Nicola Porcella y Julián Gil.

En su mensaje, la presentadora de televisión lamentó que los productores de La Casa de los Famosos no hayan tomado una decisión respecto a Adrián Marcelo a pesar de que la gente quiere cancelar su cuenta de Vix y hasta hicieron protestas tanto presenciales como cibernéticas, en referencia a NOS VAMOS CON ARATH, una frase que se hizo tendencia.

“Te sales y tu equipo se quiere salir contigo !! Y que crees??!! El público también… Qué triste que no lo vean… Mientras tanto, aquí afuera seguimos apoyándote y apoyando al #teammar porque se lo merecen!”, cerró en su texto.