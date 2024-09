Vecinos que apoyan a Alessandra Rojo de la Vega protestan tras anulación de elección: “Cuauhtémoc se levanta, resiste”

Vecinos apoyan a la alcaldesa electa; exigen que la familia Monreal no se robe la elección. (X @juthsha)

La mañana de este lunes 2 de septiembre, vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc protestan a un costado de la Diana Cazadora, en Paseo de la Reforma. Los manifestantes acudieron al llamado que hizo Alessandra Rojo de la Vega para expresar su rechazo a la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México de anular la elección local acusando violencia de género en contra de Caty Monreal.

La noche del domingo, Rojo de la Vega hizo un llamado a la resistencia civil pacífica para exigir que se respete la voluntad del pueblo, el cual le dio su respaldo en las urnas el pasado 2 de junio, asimismo, dijo que ya alista la impugnación de la resolución, ante la Sala Regional del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los habitantes que respaldan a Alessandra Rojo cerraron los dos sentidos de Paseo de la Reforma y portan lonas con las leyendas “Resiste. Lo que se gana por la buena no se quita por la mala” y “Ale, aguanta, Cuauhtémoc se levanta”. Hasta este momento, no se aprecia que en el sitio ya se encuentre la ex alcaldesa electa.

Vecinos se suman al llamado de la activista luego de la anulación de la elección en la alcaldía Cuauhtémoc Crédito: X @juthsha

Alternativas viales debido a la protesta

Debido a la manifestación, el Centro de Orientación Vial (Ovial) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)] informó en redes sociales que hay afectaciones en Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta de la Diana Cazadora, por lo que las alternativas viales por ahora son la Avenida Chapultepec y Circuito Interior.

Asimismo, el Metrobús dio a conocer en sus redes sociales que también hay cortes en la Línea 7 debido a la presencia de los manifestantes, por lo que sólo hay servicio de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a Hamburgo, es decir, están cerradas las estaciones que comprenden el tramo de El Ahuehuete a Campo Marte.