Arath de la Torre menciona a Claudia Sheinbaum en su defensa contra violento ataque de Adrián Marcelo: “Momento de mujeres” |VIDEO

Arath de la Torre menciona a Claudia Sheinbaum en su defensa contra violento ataque de Adrián Marcelo: “Momento de mujeres” (Fotos: Getty Images/ Infobae México/ Jovani Pérez)

La dura enemistad que se forjó entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México está lejos de terminar o llegar a un acuerdo de paz, pues los habitantes del reality show de Televisa siguen luchando con temas sociales sensibles en los que incluso ya ha salido a relucir de forma indirecta la próxima presidenta del país, la doctora Claudia Sheinbaum.

Durante la pasada sexta Gala de Eliminación el domingo 1 de septiembre, el youtuber no dudó en volver a atacar con violencia verbal al integrante del matutino Hoy, incluso previo a su mismo posicionamiento, pues cuando Mario Bezares se colocó al frente de él, utilizó su tiempo de contestación para lanzar ácidos dardos contra su rival del Cuarto Mar.

Sin embargo, una parte del posicionamiento entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo ha cobrado gran relevancia entre los televidentes, pues luego de que el regio amenazara con demostrarle a Gala Montes lo que era conocer ‘lo que es ser misógino y agresivo’, el presentador de Hoy tomó delantera para agradecer que no lo hiciera en la Gala de Eliminación y recordarle al youtuber que es ‘tiempo de mujeres’ pues a partir del primero de octubre ‘nos gobernará una’.

Así fue el posicionamiento entre Arath de la Torre y Adrián Marcelo que resaltó la lucha de igualdad de género en México: “Nos va a gobernar una mujer”

“Quiero abordar este posicionamiento con amor. No quiero que estés en la casa porque me parece que nos dimos la mano para jugar limpio. Y en la última ocasión jugaste con cosas muy delicadas, muy íntimas que pusieron en riesgo mi estabilidad allá afuera en muchos sentidos”, inició el también actor de Una Familia Con Suerte.

“Otra de las razones por las cuales no quiero que estés aquí es porque definitivamente me da muchísimo gusto que hayas reflexionando respecto a la posición que tiene la mujer en este momento en el país y que hayas conciliado y cambiado de opinión en el sentido de atacar o de en determinado momento enfrentar en la manera en cómo lo hiciste y es de sabios cambiar de opinión y es de hombres cambiar de opinión y entiendo que has arreglar ese asunto”, agregó.

Sin embargo, rumbo al final de su participación, Arath de la Torre no dudó en resaltar la importancia de la equidad de género y la no violencia a la mujer en México asegurando que es ‘tiempo de mujeres’ y ello se ve reflejado en el resultado de las elecciones presidenciales 2024 que colocaron a la candidata de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, como presidente electa del país.

“Es momento de las mujeres, nos va a gobernar una mujer. Yo tengo hijas, hermanas, esposa, mamá, es momento de ellas y que bueno que reflexionaste y a eso te invitaba, se vale”, Arath de la Torre..

“No quiero que estés aquí por estrategia, no te deseo el mal”, finalizó el actor.