Gomita amenaza con golpear a Gala Montes tras dejar La Casa de los Famosos México; mamá de la actriz responde: “Naca” (Fotos: ViX/ Instagram)

La madrugada del pasado viernes 30 de agosto, se llevó a cabo una nueva fiesta temática en La Casa de los Famosos México 2024 que, contra todo pronóstico, terminó en una acalorada confrontación. El evento, que en principio transcurrió sin incidentes, se descontroló debido a besos entre Gala Montes y Agustín Fernández, y entre Briggitte Bozzo y Sian Chiong, lo que causó una fuerte reacción en dos de los habitantes: Ricardo Peralta y Gomita.

La ex payasita expresó su enojo y sensación de traición tras presenciar los besos, especialmente el de Agustín Fernández, con quien mantenía una relación cercana pero el argentino no permitió que trascendiera más allá de la amistad. En un momento de furia, descargó una serie de declaraciones contundentes contra Gala y su grupo, insinuando que podría tomar medidas drásticas fuera del programa, como atentar físicamente contra la reconocida actriz de Televisa.

Gomita compartió su malestar con Ricardo Peralta y Adrián Marcelo, subrayando su enojo por sentirse objeto de burlas y descalificaciones. “Estas hijas de su put* madre andan al cien y... que una perra así se burle de mí hace que le quiera partir su madre como no tiene idea”, dijo en un arrebato, sugiriendo represalias físicas si era eliminada del reality y debiera abandonar la casa.

Gomita amenaza con golpear y atentar en contra de Gala Montes

“Capaz que la gente que está afuera me salve, pero si no me salva, afuera, me voy a encargar que pase lo que tenga que pasar, nomás si les digo, ustedes se van a acordar de que si no pasa, me va a doler más”, agregó.

“Si no tengo corazón con la gente de afuera que es mi familia, y que hablo tanta mierda porque me han partido el corazón, vaya la putiz* que voy a meter con la gente que acá adentro me han hecho sentir de la mierda”, finalizó Gomita en el 24/7 de ViX+.

Mamá de Gala Montes tomará acciones tras amenaza de Gomita de atentar contra su hija: “Estoy tomando cartas en el asunto”

Las declaraciones provocaron la reacción de Crista Montes, madre de Gala Montes, quien aseguró en redes sociales que tomaría medidas legales en respuesta a las amenazas de Gomita. Crista Montes no se guardó nada y despotricó contra la ex payasita, criticando tanto su aspecto físico como sus hábitos en las fiestas de la casa.

“Que la va a golpear que porque es de Neza, yo sé que esa naca es banda... qué bueno que haya una amenaza, precisamente yo estoy tomando cartas en el asunto”, expresó la madre de Gala.

Esta disputa generó un debate activo en redes sociales, donde muchos cuestionaron la coherencia de Gomita, señalando que también ha utilizado lenguaje despectivo hacia otras concursantes. Este comportamiento ha despertado interrogantes sobre si realmente es una víctima en esta disputa o si su actitud contribuye al conflicto.

En la reciente gala, tanto Gomita como Gala continuaron elevando la tensión. Gala acusó a Gomita de ser manipuladora y egoísta, afirmando que nunca podrían ser amigas y que “no es una buena actriz”, lo que exacerbó aún más la situación.