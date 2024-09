¿A dónde se va Ciro Gómez Leyva? Reportan la salida del periodista de Imagen Televisión y de México

Ciro Gómez Leyva es uno de los fundadores de Imagen Televisión. Su noticiario fue la primera transmisión del canal, en octubre de 2016. (Ciro Gómez Leyva / Facebook)

Ciro Gómez Leyva, uno de los fundadores de Imagen Televisión, dejaría el canal después de ocho años al frente del noticiario nocturno Imagen Noticias. Diversas fuentes de internet han reportado que el reconocido periodista presentó su renuncia a directivos de Grupo Imagen con carácter de irrevocable.

Alex Kaffie, ex conductor de matutino Sale el Sol, de la misma cadena, informó que Ciro Gómez Leyva argumentó temas personales. En una reciente transmisión de su canal de YouTube, Villanovisión, indicó que el comunicador cambiará su residencia a Estados Unidos.

Kaffie, quien días antes había dado a conocer el rumor, dijo a su audiencia que estaba en posición de confirmar la salida de Gómez Leyva. Incluso, adelantó la fecha del último programa de su noticiario.

¿Cuándo es el último programa de Ciro Gómez Leyva?

“El 17 de octubre es el aniversario de Imagen Televisión y recordemos que Ciro Gómez Leyva es fundador; el que inició esta aventura y es por eso que el señor ha decidido una fecha tan emblemática para él y para Imagen”, dijo Alex Kaffie, quien además expuso que el periodista anhela tener más seguridad y tranquilidad en su entorno.

No obstante, según sus fuentes, directivos del canal habrían hecho una contrapropuesta a Ciro Gómez Leyva, la cual consiste en extender su permanencia en el canal hasta diciembre próximo, con la intención de encontrar una figura de peso que lo supla. Sin embargo, el presentador se mantendría firme en su decisión de despedirse de su audiencia en octubre.

En diciembre de 2022, Ciro Gómez Leyva sobrevivió a un atentado tras salir de las instalaciones de Imagen Televisión. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Atentado contra Ciro Gómez Leyva

Los rumores de la salida de Ciro Gómez Leyva de Imagen Televisión y del país surgen a casi dos años de sobrevivir a un atentado en Ciudad de México. En diciembre de 2002, el periodista fue interceptado por hombres armados a bordo de una motocicleta. Uno de ellos disparó a quemarropa contra la camioneta de Gómez Leyva, quien sobrevivió gracias al blindaje.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación y logró la vinculación a proceso de cinco personas, entre ellas Erick Hazael, hombre que conducía la moto, y Héctor Eduardo Martínez, mejor conocido por su alias de ‘El Bart’, quien disparó contra el periodista.

En entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera, ‘El Bart’ no manifestó remordimiento por atentar contra la vida de Ciro Gómez Leyva; incluso, expresó que su único arrepentimiento era no haberlo matado. Sobre el móvil del ataque, aseguró que los desconocía, pero no descartó que la labor periodística de Ciro Gómez Leyva fuera la causa.

A 20 meses del atentado, las investigaciones han identificado a Armando Escárcega, alias El Patrón’, como el presunto autor intelectual del atentado. Escárcega fue extraditado desde Estados Unidos a México y actualmente enfrenta un proceso por homicidio calificado en grado de tentativa.

En julio pasado, después de tener un carero con Escárcega, Ciro Gómez Leyva reconoció que el atentado fue un parteaguas en todos los sentidos: “Evidentemente, mi vida ha cambiado, empezando por aprender a vivir con un dispositivo de seguridad tan grande y fuerte como el que tengo”, expresó el comunicador.