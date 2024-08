Éstas son todas las operaciones que se hizo Gomita antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos México 2’

(Televisa/Instagram)

Gomita es una de las participantes de La Casa de los Famosos México 2024 y lleva muchos años en la farándula, pues empezó desde muy joven trabajando como payasita.

Es por ello que en redes sociales constantemente muestran cómo ha sido el cambio físico de la actual integrante del Team Tierra. Así, a continuación te decimos cuáles son todas las operaciones que se ha realizado.

¿Cuáles son las operaciones de Gomita?

Fue en una antigua entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde Aracely Ordaz -nombre real de Gomita- confesó cuántas cirugías tiene.

Según lo señalado por la influencer, cuenta con 3 rinoplastías, es decir, arreglos de nariz.

(Televisa/Instagram)

“Una porque (un hombre) me la desgració, la segunda me la arreglan y la tercera el cabr*n me da un madrazo y me vuelven a operar. (Me pegó) por quererme besar a fuerzas en el trabajo, se hizo responsable y la pagó”, comentó.

Asimismo, Gomita ahondó en que también se realizó una lipo de cara, se colocó mentón y tiene la bichectomía.

También recalcó: “Me quitaron grasita en el pecho (...), luego me hago la bubi y me puse 310, 410 gramos por cada una. Soy 36 D”.

Entre otras de las intervenciones quirúrgicas está una liposucción que fue combinada con una aplicación en donde le amarraron músculos para hacerle cintura.

Gomita contó que cuenta con una lipo en pierna y glúteo. En este sentido, Gomita añadió: “Primero me hice implante y luego lipotransferencia. No se lo recomiendo a muchos porque es una operación bastante dolorosa”.

(Vix)

Antes de su ingreso a La Casa de los Famosos 2024 se dio a conocer que la influencer se hizo un bypass gástrico.

Cabe recordar que de los primeros registros que hay de Aracely en televisión data de 2010, cuando participó en El desafío infantil de Se Vale.

Pero su carrera se catapultó cuando a los 15 años ingresó al programa Sabadazo, donde tanto ella como su hermano Lapizito se hicieron muy populares a nivel nacional.

¿Cuándo saldrá Gomita de LCDLF según la lista filtrada?

El próximo domingo 1 de septiembre, el público decidirá el futuro de los nominados en La Casa de los Famosos México 2024, ya que la participación activa de los fans a través de votaciones será crucial para definir quién será el próximo eliminado.

En la sexta semana del reality show de Televisa, Agustín Fernández se ha convertido en el líder, por lo que este viernes decidirá cuál de los nominados se salvará de la expulsión.

Según una lista filtrada que hay en redes sociales, esta semana no saldría Gomita, sino Sian Chiong. Y, aparentemente Aracely sería la novena eliminada del programa. Cabe destacar que esta información no es oficial.