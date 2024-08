Sabine Moussier aclara por qué les llamó “prostitutas” a Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo

Sabine Moussier dijo que "las niñas" eran como una "escuela de prostitutas" (Foto: Archivo)

Sabine Moussier, conocida por sus roles de villana en las telenovelas de Televisa, enfrenta un torbellino de controversia tras su reciente eliminación de la segunda temporada del reality show La casa de los famosos México.

Durante una entrevista en el programa de Maxine Woodside, Todo para la mujer, Moussier abordó las acusaciones de agresión contra algunas compañeras del show, justificando sus acciones al afirmar que eran en respuesta a comentarios inapropiados dentro del programa.

Según explicó Moussier, el detonante fue cuando escuchó que Arath le comentó a Mario que, según “las tres niñas” (Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo), si votaban por ellas, se quedarían “en tetas”, algo que Moussier consideró totalmente inmoral y ofensivo, especialmente teniendo en cuenta que muchos niños seguían el programa.

Sabine se convirtió en la quinta eliminada del reality show. (Captura de pantalla YouTube El 5)

“Eso no fue en contra de Gala. Quiero decir que estaba en mi cuarto y, en cuanto oí que Arath le comentó a Mario que las tres niñas le habían dicho que si votaban por ellas se iban a quedar en tetas, algo así dijo, y que un par de tetas jalaban más que un par de carretas, a mí me pareció totalmente inmoral”, justificó la actriz de 58 años.

Posteriormente, la actriz refirió que calificó el comportamiento de Karime, Gala y Briggitte como propio de una “escuela de ‘prostitutas’” por considerar que su plan era inapropiado para un programa visto por menores de edad.

“Sí dije escuela de ‘prostitutas’ porque me pareció bajísimo. Después hablé con Karime y le dije que qué bueno que no se quedaron en cueros, porque me hubiera parecido muy bajo”, agregó.

Karime y Sabine Moussier protagonizaron un beso "de broma" en el popular programa (ViX)

Por otra parte, la actriz de Perdona nuestros pecados admitió que su tiempo en la casa no fue perfecto. Reconoció haberse sentido manipulada y aceptar la responsabilidad por sus errores.

Afirmó que, a pesar de algunos momentos en los que se divirtió, su salud y la percepción negativa del cuarto ‘Tierra’ por parte del público la afectaron considerablemente.

“Me sentí muy manipulada. No voy a defender lo indefendible, yo también estuve mal en algunas cosas y pido perdón. A quien le tenga que pedir perdón lo haré, con plena conciencia de cómo son las cosas”, afirmó.

Durante la entrevista, Moussier también habló sobre situaciones de acoso que enfrentó dentro del reality show, específicamente mencionando que no se dio cuenta de que Sian Chiong se le acercaba sin su consentimiento y buscaba tocarla en todo momento.

La actriz dijo darse cuenta que adentro de la casa se vive mucha manipulación y falta de valores (Fotos: ViX+)

“Tuve momentos donde me divertí y me reí, pero la sensación ahí es distinta (…). Cuando empecé a entrar a ‘Tierra’ después de mi semana de enfermedad yo sentía que no me aceptaban, se quedaban callados cuando yo entraba. Me fui quedando chiquita en cuanto a mi forma real de ser”

A pesar de estas circunstancias, la actriz decidió no cambiar de cuarto por lealtad a sus compañeros del cuarto ‘Tierra’, a pesar de sentirse no aceptada y enfrentada a recuerdos violentos de su pasado.

Para concluir, Sabine Moussier ofreció disculpas por su comportamiento en el show y reflexionó sobre la naturaleza inapropiada de algunas acciones dentro del reality, subrayando que las cosas hechas por dinero no son válidas.

“Tampoco puedo dejar pasar cosas que a mí no me gustaban y no me gustan hasta el día de ahora, como la falta de valores, cosas que me hacían revivir cosas violentas de mi pasado”, indicó la artista.