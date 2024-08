Redes estallan con MEMES tras la nueva detención de Yosstop: “Ya déjenla”

Yosstop es detenida nuevamente y las redes explotaron con los tradicionales memes.

El mediodía de este lunes 26 de agosto surgió en redes sociales la noticia de que la creadora de contenido y actriz Yoseline Hoffman, mejor conocida como Yosstop, había sido detenida nuevamente por autoridades mexicanas. Pese a que no se han esclarecidos las causas, internautas no perdonaron y rápidamente inundaron las plataformas con los tradicionales memes.

Durante el programa Todo para la Mujer se dio a conocer la información en donde se habría acusado JustYoss por aparentemente haber agredido a otra mujer, situación por la que habría sido detenida y llevada ante las autoridades.

“Un juez de control determinó arrestarla por incumplir (una orden de restricción) por agresión a una mujer. Ella tenía una sociedad de negocio, terminó mal la sociedad y ella otra vez en redes sociales, empezó a decir que era como ratera, que le había robado y que por eso se destruía (la sociedad)”, explicó Vicky López, periodista del programa liderado por Maxine Woodside a quien incluso interrumpió para emitir la noticia.

¿Cuáles son las circunstancias de su nueva detención?

Si bien ha circulado la versión de que ella fue acusada por haber presuntamente agredido a una mujer, su amiga Renata Villareal, también creadora digital, no dudó en posicionarse en su cuenta oficial de Twitter, ahora X, en donde indicó que toda la información ha sido distorsionada para afectar a Yoseline.

“Mi amiga @YosStoP lleva mucho tiempo siendo extorsionada por una mujer y su pareja quienes usaron su nombre para lavar dinero. Al intentar protegerse la silenciaron. Hoy quieren encarcelarla. Haré un Instagram live a las 2:30 pm para denunciar todo. Misma arroba que aquí”, dejando en duda qué es lo que tiene que decir sobre lo ocurrido.

Esta no sería la única persona que alega que en realidad Hoffman fue detenida por ejercer violencia, a esta versión se sumó la también periodista María Luisa Valdés la cual explicó que no se trata de un encarcelamiento como tal: “Puedo confirmar que @YosStoP si está detenida, pero no está en prisión, ella no golpeó, ni agredió física ni verbalmente a nadie… más adelante más información”.

Usuarios en redes no perdonaron a la influencer

Desde su pasado caso con las leyes mexicanas se ha señalado a Yosseline Hoffman como una persona que no tiene una forma empática de decir sus opiniones, por lo que en diversas ocasiones internautas la han atacado y esta es una nueva oportunidad para continuar criticándola.

Con comentarios como: “EMERGENCIA YOSSTOP DETENIDA OTRA VEZ OJALÁ QUE ESTA VEZ SÍ SE PUDRA EN LA CÁRCEL POR LA SEGURIDAD DE NUESTRAS NIÑAS”, “Es tendencia porque fue detenida acusada de agredir a una mujer”, “Esta vez metieron a Yosstop, por hablar de la persona que le robó parte de su negocio cuando ella estuvo en la cárcel!”, “Yosstop enseñándole los nuevos trends de TikTok a sus compañeras con las que compartía cárcel la primera vez que la metieron” y “Como qué YOSSTOP en la cárcel otra vez” son algunos de los que se pudieron ver en X.