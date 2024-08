Poncho de Nigris asegura que Adrián Marcelo nunca fue su amigo: “No quiero a esa gente cerca de mí”

Poncho de Nigris asegura que Adrián Marcelo nunca fue su amigo (Captura Vix)

La Casa de los Famosos México (LCDLFM) ha dado mucho de que hablar en su segunda temporada y alguien que siempre se encuentra al pendiente de lo que pasa en el reality show es Poncho de Nigris, exparticipante de la primera temporada, quien aseguró que el comediante Adrián Marcelo nunca fue su amigo.

Desde que Adrián Marcelo se encuentra dentro del reality ha llegado a lanzar algunos comentarios que no le han gustado a Poncho, por lo que hizo uso de su cuenta oficial de X (antes Twitter) para pronunciarse contra el influencer.

De Nigris se pronunció contra el comediante Foto: YouTube.

Esto es lo que dijo Poncho de Nigris de Adrián Marcelo

Poncho mencionó en un video que algunos de los integrantes del Team Infierno se encuentran creando contenido desde afuera sobre el reality show al igual que lo hacen los participantes de la segunda temporada desde el interior de la casa.

Tras lo mencionado, de Nigris de inmediato destacó que para quienes le han llegado a preguntar sobre Adrián Marcelo aclaró que “para empezar él nunca fue mi amigo”.

Poncho mencionó las malas actitudes de Marcelo en el reality show (Captura de pantalla/@ponchodenigris)

“Y sinceramente para los que me critican que si mi amigo, para empezar, Adrián nunca fue mi amigo porque siempre me estuvo tirando mi*rda, pero no me importa lo que piense, no quiero a esa gente cerca de mí, ni a sus fans, ni a él, ni a nadie, no me interesa, ese público no me interesa”, declaró el también cantante.

Al mismo tiempo, Poncho aseguró que él prefiere el “público de la familia” ya que considera que es el mejor que hay dentro de la industria del entretenimiento.

Poncho de Nigris “no aprueba” la estrategia de Adrián Marcelo

Después del primer video lanzado por el conductor, aprovechó para lanzar una segunda parte en donde explica con mayor razón el motivo por el que no considera a Adrián Marcelo como su amigo.

Poncho mencionó que existe una diferencia entre un juego y la vida real, ya que se trata de usar herramientas para sacar “de su centro a las personas” pero sin causarles daño, es decir, que todo permanezca dentro del juego.

El influencer no aprueba actitud de Adrián en LCDLFM Créditos: (X/_PonchoDeNigris)

“Cosas así como temas fiscales y temas familiares o eso de afuera que investigas para ch*ngar no sé si ustedes defienden esas cosas, pero muchos se escudan con que es humor negro, pues hay que ser buena persona y se nota”.

De Nigris aseguró que cuando una persona tiene maldad y se encuentra frustrada se nota y que las personas y en este caso el público se da cuenta.

“Mucha gente me ha estado escribiendo a mí que soy traicionero, cómo vas a defender eso, mucha gente se está dando cuenta de la neta”, finalizó el creador de contenido.