Angélica Vale reacciona al nombramiento de ‘La novia de México’ de Gala Montes: “A mi mamá déjenla, es la única”

A la hija de la leyenda del cine mexicano no le gusta para nada que la joven actriz se llamada como su madre. (IG Angélica Vale / Gala Montes)

La Casa de los Famosos México 2024 se ha posicionado como uno de los programas más vistos de la televisión mexicana otorgándole gran proyección a todos sus integrantes. Sin embargo, para la cantante Angélica Vale solo hay un problema con ello: que se haya tomado el mote de ‘La novia de México’ para nombrar a Gala Montes pues considera que no es correcto.

En conferencia de prensa dejó ver su molestia a los medios de comunicación en donde asegura nuevamente que este nombre le fue otorgado a su madre, la primera actriz Angélica María, durante su juventud y es algo que no se puede utilizar nuevamente.

“Deberían ponerle ‘Gala de México’, se oye chido y a mi mamá déjenle su nombre porque es la única novia de México”, alegó Vale quien no dudó en posicionarse. Por su parte, su madre se mostró más mesurada sobre el tema: “A mí me da igual porque el cariño del público lo voy a seguir teniendo hasta el último día de mi vida y me lo llevo en el corazón”.

Ángela interpretó el último verso de "Como la flor", la famosa canción de Selena Quintanilla. (X/@NodalboyGt)

Usuarios en redes sociales responden al enojo de Angélica Vale

Si bien para el espectáculo en nuestro país la icónica Angélica María durante años fue conocida como ‘La novia de México’, a los fanáticos más actuales les ha resultado complicado conocer la trayectoria de la primera actriz debido a la nueva ola de talentos que han viralizado las redes sociales.

En consecuencia, fanáticos de ‘La Casa de los Famosos México 2024′ nombraron a la también actriz Gala Montes del mismo modo situación que generó enojo en la hija de la artista, Angélica Vale. Tras posicionarse en contra del nombramiento, los seguidores de Gala no han dudado en defenderla y aseguran que se puede tener a más de una novia.

Comentarios como: “Tranquila, Angélica Vale, La Novia de México es y seguirá siendo por siempre Angélica María. Lo de gala es sólo un jale que pusieron los fans del programa, nada más. Ella ni enterada está”, “¿Quién le explica a Angélica Vale que Gala Montes NUNCA se autonombró la novia de México? Sino que EL PÚBLICO se lo dio”, “LA NOVIA DE MÉXICO SIGUE EN LA CASA Y SOPORTEN HIJOS DE PERRA GALA MONTES FINALISTA” y “Jajaja cada una puede ser la novia de México...de su respectiva generación. Quienes le decían novia de México a AM ya son geriátricos, como crees que las nuevas generaciones van a estar diciéndole aún así”, fueron algunos de los que más destacaron.

La joven actriz de 23 años se ha posicionado como una de las favoritas del público. (IG galamontes)

¿Cómo le fue a Gala Montes en la eliminación?

Este domingo se llevó a cabo el proceso de eliminación del quinto habitante de ‘La Casa de los Famosos México 2024′ en donde se encontraban nominados tres miembros del Team Mar: Arath de la Torre, Mario Bezares y la polémica Gala Montes, mientras que el panel fue completado por Sabine Moussier del cuarto Tierra.

Luego de que Sian Chiong le ganara la inmunidad a la líder de la semana, Karime Pindter, decidió salvarse a sí mismo, dejando sola a su compañera rodeada de puros miembros de Mar. Pese a que a ello, las votaciones iniciaron complicadas para todos los nominados, hasta llegar a la gala en donde Galilea Montijo anunció a los salvados.

Mario Bezares fue quien saldría de la placa gracias al voto de los fans del programa, le siguió Arath de la Torre quien, pese a haber colapsado tras el video de apoyo hecho por sus hijos, también permanecerá una semana más al interior de la casa.

Finalmente, se decidiría quién sería el eliminado de la semana cinco con las dos mujeres nominadas al interior del carrusel siendo Moussier quien abandona el reality dejando a ‘La nueva novia de México’ de regreso al juego.

La integrante del Team Mar logró regresar con sus compañeros quienes se vieron muy conmovidos con su regreso a la casa. (Vix)