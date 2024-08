Ciudadana confronta a la ministra Loretta Ortiz Ahlf: “Sólo defiende al presidente”

Una ciudadana confrontó a Loretta Ortiz Ahlf por la reforma al poder judicial (Foto: Cuartoscuro)

Durante un foro sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PFJ), una ciudadana confrontó a Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La mujer, quien se identifica en redes sociales como abogada de nombre Mildred Berrón, afirmó que la ministra no explicó la reforma al PFJ, sino que mintió a los asistentes.

“Hace unos momentos tuve la oportunidad de expresarle mi sentir a la Ministra Loretta Ortiz Half, en los supuestos foros para explicar la reforma; sin embargo, se limitó a mentir, y a desviar la información veraz”, expuso en una publicación.

La abogada acompañó su mensaje con un video en el que quedó registrado parte de su discurso, en el que acusó a Loretta Ortiz Ahlf de defender exclusivamente los intereses de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Una abogada acusó a la ministra de la SCJN de mentir sobre la Reforma al Poder Judicial. Crédito: X/@mildredberron

“Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Es una verdadera pena que estemos aquí los ciudadanos y nos vengan a mentir a la cara”, expresó.

“¿Por qué nos miente, señora ministra? Me duele, yo defiendo a la democracia, defiendo al país y usted sólo defiende al presidente, sólo viene a elogiarlo, a mentirnos, como lo hace toda la Cuarta Transformación. ¿Transformación de dónde? Están destruyendo el país, están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial”

Asimismo, la inconforme se dirigió a uno de los asistentes al evento y le aseguró que muchos de los asuntos son entorpecidos por las fiscalías y no por los jueces de distrito, contrario a lo que afirman quienes están a favor de la reforma al PJF.

“Señor, sus asuntos estaban en la Fiscalía, no en un juzgado de distrito, no en una sala de la Suprema Corte, por Dios. Un asunto de Fiscalía no escala a eso”, indicó.

En respuesta a los señalamientos, Ortiz Ahlf se limitó a responder que aquellos que no confíen en su palabra son libres de no votar por ella.

“Es tu dicho contra el mío, si consideras que miento. Si consideras que yo miento, no votes por mí y los demás que me tengan confianza, voten por mí”, contestó.

La ministra admitió también su afinidad por López Obrador, a quien se refirió como “el mejor presidente que ha tenido nuestro país”.

“A mucha honra fuí fundadora de Morena, mi esposo también, que en paz descanse, acaba de fallecer, un gran democráta”, agregó.

Reforma al Poder Judicial continúa pese a paro de labores

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la reforma en materia judicial seguirá su curso a pesar del paro nacional impulsado por trabajadores del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros. El legislador adelantó que el dictamen de la reforma será presentado el próximo 26 de agosto.

Mier Velazco enfatizó que la huelga de los empleados del Poder Judicial no será un obstáculo para la reforma de la Constitución, señalando que se ha llevado a cabo un amplio diálogo en la Cámara de Diputados. Según comentó, se han escuchado las opiniones de todos los especialistas, personal del Poder Judicial de la Federación.

El proceso incluye la circulación del dictamen para su discusión y eventual aprobación. De ser aprobado, el dictamen será remitido a la mesa directiva para continuar con el proceso legislativo.

La determinación de Morena para avanzar con la reforma judicial a pesar del paro subraya la importancia de que la bancada oficialista le da a esta iniciativa. El contexto de la huelga, que involucra a un gran número de profesionales del Poder Judicial, demuestra la relevancia y la controversia que suscita el proyecto.