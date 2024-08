Tiktoker denuncia racismo por parte de una empleada en tienda en EEUU: “Me sacaron por ser mexicana’”

La tiktoker aseguró que la empleada en todo momento fue muy grosera con ella y sus hijos. (TikTok / @viryvl17)

La discriminación hacia los mexicanos en Estados Unidos continúa siendo un problema persistente, como lo demuestra un reciente caso que se ha viralizado en TikTok.

Una usuaria mexicana, identificada como Viry, compartió un video en el que denuncia haber sido víctima de racismo en una tienda Kipling en San Marcos, Texas.

En el video, Viry relata que fue expulsada de la tienda Kipling simplemente por ser mexicana, un hecho que, según ella, se evidenció desde el momento en que ingresó al establecimiento. “Me sacaron de la tienda con todo y seguridad y no me permitieron comprar nada, todo por ser mexicana”, denunció en su publicación.

La situación comenzó cuando Viry entró a la tienda junto a su familia y notó una actitud despectiva por parte de una empleada, la cual intentó ignorar en un principio. Sin embargo, la tensión aumentó cuando llegó a la caja para pagar sus compras. Fue en ese momento que la mujer mexicana pidió una bolsa adicional para los artículos de sus hijos, y la empleada hizo un comentario que consideró discriminatorio.

“Es que personas como tú, refiriéndose a que soy mexicana, creen que son gift bags”, explicó Viry. La situación escaló rápidamente, y la empleada llamó a seguridad para que la escoltaran fuera de la tienda.

Viry expresó su frustración y tristeza por el trato recibido, destacando que es una clienta frecuente de la marca Kipling. A pesar de ser una compradora regular, no pudo realizar ninguna compra debido a lo que percibió como un acto de discriminación racial. “Finalmente, no compré nada en la tienda Kipling y lamenté el trato que me dieron, ya que me considero una cliente frecuente”, señaló en su video.

El video de Viry ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con numerosos comentarios de apoyo y relatos de experiencias similares en Estados Unidos. Muchos usuarios han expresado su indignación ante la situación y han pedido a Kipling que tome medidas para abordar el presunto acto de discriminación.

Hasta el momento, Kipling no ha emitido un comunicado oficial respecto a las acusaciones de racismo en su tienda de San Marcos, Texas. Sin embargo, la denuncia de Viry ha encendido un debate sobre la discriminación hacia los mexicanos y otros grupos minoritarios en establecimientos comerciales en Estados Unidos.