Mariana Echeverría enfrenta las críticas por su papel en LCDLF con emotivo mensaje: “Me ha marcado para siempre”

(IG: @marianaecheve)

La salida de Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México no ha estado exenta de controversia. La participación de la conductora de televisión en el reality show le valió un sin fin de críticas, a las que tuvo que enfrentarse tras su expulsión y luego de su primer contacto con el exterior.

Y es que fueron muchos los señalamientos a los que se vio enfrentada: desde las acusaciones de bullying en contra de su compañera Briggitte, denuncias de jóvenes que la acusaban también de bully, críticas por asegurar que nadie en el programa Hoy soportaba a Arath de la Torre, y muchas otras.

Mariana Echeverría ya ha pedido disculpas por algunas situaciones ocurridas dentro de La Casa de los Famosos México. Recientemente visitó el foro de Hoy y se enfrentó a las conductoras del matutino, sobre todo con respecto a cosas que había dicho de Arath de la Torre.

Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Tania Rincón y Andrea Escalona encararon a la ex habitante de ‘La Casa de los Famosos México’ por hablar mal del matutino y atacar a Arath de la Torre Crédito: Televisa

Pero la furia de los fans no perdona, y en redes sociales continúa una fuerte cruzada en contra de la conductora de televisión. A través de su cuenta de Instagram, Mariana Echeverría compartió un pensamiento que deja entrever su punto de vista con respecto a los múltiples señalamientos.

“Todo pasa. De todas las lecciones que la vida me ha enseñado hay una que me ha marcado para siempre: que el dolor es temporal, pero la fortaleza que se gana es eterna. Que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. Y que, aunque las heridas dejan cicatrices, también dejan sabiduría y resistencia”, dice una imagen que subió a redes sociales.

La ex conductora de Se Vale aseguró que trató de jugar lo mejor posible dentro de La Casa de los Famosos México, y que estar en el reality show es completamente distinto a verlo desde el exterior.

¿Qué dijo Mariana Echeverría durante su participación en ‘Hoy’?

Usuarios en redes sociales reaccionaron (Televisa)

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría asistió al matutino Hoy donde enfrentó de Andrea Escalona, quien se defendió de las acusaciones que la exhabitante hizo dentro del reality show. Y es que la ex conductora de Se Vale había asegurado que Escalona no soportaba a Arath de la Torre.

“¿Te digo algo? Si a alguien quiero, admiro, respeto, que es mi amigo, es amigo del Tenorio, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien con quien tengo una relación estrecha de cariño y que siempre he estado con él es Arath de la Torre. Te lo digo de frente”, puntualizó Andrea Escalona una vez que se tocó el tema.

Ante esto, Mariana Echeverría se sinceró y admitió que había soltado una crítica sin fundamento:

“Te pido disculpas porque hablé sin fundamento, me equivoqué y al final no es motivo de pelear, se dicen muchas cosas, no es cuestión de pelear, ni de arrancar cabezas, sino de concientizar, dar la cara y decir: ‘la regué’. Ni me voy a victimizar, ni lo voy a justificar. Voy a aprender”.