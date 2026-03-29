Muere aficionado en el Estadio Ciudad de México, previo al inicio del partido México vs Portugal

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que un incidente en el Estadio Ciudad de México terminó con la muerte de un aficionado.

El hecho ocurrió en la zona de palcos, donde un hombre, bajo los efectos del alcohol, intentó descender del segundo al primer nivel saltando por la parte externa de la estructura.

El intento terminó en tragedia. El aficionado perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja. Personal médico del estadio intervino de inmediato para prestar atención al herido, pero no fue posible salvarle la vida.

De manera extraoficial, se reporta que el joven tenía 27 años, que tenía el nombre de Adrián Gómez Vázquez y que el accidente ocurrió en la entrada al túnel 52.

El comunicado de la SSC

Muerto en el Estadio de la Ciudad de México. X@MrElDiablo8

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las redes sociales:

"En la zona de palcos del Estadio Ciudad De México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida. De este hecho, se informó a las autoridades correspondientes".

Foto: Jesús F. Beltrán