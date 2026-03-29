México

Muere aficionado en el Estadio Ciudad de México, previo al inicio del partido México vs Portugal

La SSC confirmó que el hombre estaba en estado de ebriedad

Guardar
Estadio Banorte
 FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó que un incidente en el Estadio Ciudad de México terminó con la muerte de un aficionado.

El hecho ocurrió en la zona de palcos, donde un hombre, bajo los efectos del alcohol, intentó descender del segundo al primer nivel saltando por la parte externa de la estructura.

El intento terminó en tragedia. El aficionado perdió el equilibrio y cayó hasta la planta baja. Personal médico del estadio intervino de inmediato para prestar atención al herido, pero no fue posible salvarle la vida.

De manera extraoficial, se reporta que el joven tenía 27 años, que tenía el nombre de Adrián Gómez Vázquez y que el accidente ocurrió en la entrada al túnel 52.

El comunicado de la SSC

Muerto en el Estadio de la Ciudad de México. X@MrElDiablo8
Muerto en el Estadio de la Ciudad de México. X@MrElDiablo8

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las redes sociales:

"En la zona de palcos del Estadio Ciudad De México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida. De este hecho, se informó a las autoridades correspondientes".

Foto: Jesús F. Beltrán
Foto: Jesús F. Beltrán

Temas Relacionados

México vs PortugalEstadio Ciudad de MéxicoEstadio AztecaEstadio Banortemexico-noticias

Más Noticias

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Se canceló tu viaje? Checa el estatus de las operaciones del AICM

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

La estrella pop regresó fugazmente a la Ciudad de México para un proyecto musical que promete sonar fuerte en la próxima Copa del Mundo 2026

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz

Jesús “N” fue vinculado a proceso tras la detención en la carretera Veracruz-Xalapa

Procesan al conductor del tráiler que transportaba a 229 migrantes en Veracruz

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

Pese a eliminar del plan lo referente a adelantar la revocación de mandato, el tema se mantuvo en el título

Plan B llega con error a San Lázaro: Kenia López Rabadán se dice sin facultades para corregirlo

¿Cuánto costarán las casetas en México en Semana Santa 2026? Estos son los precios actualizados

El gasto en las casetas más populares del país implica un gasto a considerar estas vacaciones

¿Cuánto costarán las casetas en México en Semana Santa 2026? Estos son los precios actualizados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Fiscalía de Michoacán apela la liberación de 11 policías de Ecuandureo presuntamente vinculados al CJNG

Caen presuntos integrantes de “Los Faraones” ligados a La Unión Tepito en Edomex

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

ENTRETENIMIENTO

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

¿Indirecta a Giovani dos Santos? Belinda aparece luciendo una playera de la Selección Méxicana con el número 10

Marlene Calderón busca que Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade se hagan responsables de sus actos tras reapertura del caso en Argentina: “Son muchas las pruebas”

Kanye West y Peso Pluma estrenan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

DEPORTES

México vs Portugal EN VIVO: ya sale la Selección Mexicana al terreno de juego

México vs Portugal EN VIVO: ya sale la Selección Mexicana al terreno de juego

Clara Brugada invita a ver el partido México vs Portugal en el Zócalo con pantallas gigantes

¿Exagerado o justo? Hormiga González se consagra como el jugador más caro en México

Cristiano Ronaldo desea “fuerza” a Portugal pese a ausentarse ante México

Esta es la peculiar predicción que hicieron Los Simpson sobre el México vs Portugal que ilusiona a los fans del Tri