Ciro Gómez Leyva desafía a Ulises Lara para que lo encarcele por mostrar video de Javier Corral: “Me voy derechito”

El periodista criticó los posicionamientos del encargado de despacho de la FGJCDMX. (Facebook/Ciro Gómez Leyva|X/@UlisesLaraLopez)

La noche del 19 de agosto, el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió un nuevo pronunciamiento respecto al intento de detención de Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua investigado por peculado y corrupción.

A través de un video, Ulises Lara López explicó que la Fiscalía Anticorrupción de dicha entidad no estaría facultada para efectuar operativos federales debido a que no forma parte del convenio de colaboración vigente desde noviembre de 2012, celebrado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia Militar y las procuradurías y fiscalías de distintos estados.

De igual forma, Lara López calificó como algo “extraño” la difusión de videos y documentos acerca del intento de captura de Corral Jurado. Uno de los materiales que mostró parte del despliegue en el restaurante donde cenaba el exgobernador fue presentado en el noticiero del periodista Ciro Gómez Leyva.

“Los videos grabados en el lugar de los hechos fueron filtrados específicamente y con toda oportunidad a un presentador de noticias, junto con el documento interno de esta Fiscalía General de Justicia con el que se intentó engañar a la opinión pública”, aseveró Ulises Lara, quien también advirtió la presentación de una denuncia por la difusión del material.

El exgobernador del estado de Chihuahua iba a ser detenido mientras comía en un restaurante de la CDMX Crédito: Cuartoscuro

En consecuencia, Gómez Leyva respondió, la mañana del 20 de agosto, que las grabaciones no se trataban de una filtración y cuestionó si, en su labor como periodista, tendría que verse orillado a defenderse penalmente por presentar una noticia.

“Fuimos a la fuente y pedimos información, nos pusimos a reportear. Producto de ese reporteo obtuvimos una o varias imágenes, sí, nosotros la pedimos, ¿a qué llama filtración?”, reviró Gómez Leyva respecto a la cobertura del suceso.

“Si lo que quiso decir es que va a emprender una acción legal en mi contra, de una vez le digo: aquí estoy, dígame dónde nada más y me voy a entregar, me voy derechito a donde me tenga que ir, a la cárcel o a donde sea, no voy a gastar energía, tiempo o dinero para defenderme por haber dado una nota”, añadió el periodista en su respuesta a Lara.

“Si es contra quienes supuestamente nos filtraron el material, pues suerte para ellos. Si es en contra mía, dígame dónde y no me voy a defender un segundo [...] Si lo que quiere es que yo vaya a la cárcel por dar una nota me voy derechito, fiscal. Basta ya de estar tratando de atemorizar con estas cosas”, sentenció finalmente Ciro Gómez Leyva sobre el tema.

Una de las principales críticas del periodista hacia las recientes declaraciones de Lara López fue la mención de un supuesto intento para “generar inestabilidad política” mediante la difusión de estos hechos, ocurridos una noche antes de que Claudia Sheinbaum Pardo recibiera la constancia que la acredita, oficialmente, como presidenta electa de México.