La Casa de los Famosos México pasa factura a Galilea Montijo; éste es el problema de salud que le ocasionó: “No sé qué hacer”

El éxito personal y de La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM) ha tenido un costo en la salud de Galilea Montijo. Durante la emisión de este lunes de Hoy, la presentadora se sinceró sobre un padecimiento que la ha quejado durante los últimos días, marcados por polémicas en torno al reality show.

Durante sus tres primeras semanas de transmisión, la segunda temporada de LCDLFM ha tenido un promedio de audiencia 30% superior al de la primera edición, según cifras de la productora Endemol. Este incremento se debe las controversias que generan habitantes como Adrián Marcelo, Ricardo Peralta, Gomita, Arath de la Torre, Gala Montes y Mariana Echeverría, quien fue eliminada el domingo 18 de agosto.

Anoche, Galilea Montijo inició el programa con un descargo de responsabilidad. “Los habitantes de la casa son personas, seres humanos que están aquí para competir, entretener y ofrecer una perspectiva, aunque parcial, de la realidad social.

Es importante recordar que estos protagonistas son personas como usted o como yo, tienen buenos y malos días. Comentarios acertados, otros no tanto, que pueden coincidir o no”, expresó la conductora.

Su posicionamiento fue interpretado como una respuesta ante los señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y especialmente ante los rumores de una inconformidad generalizada de parte de varios anunciantes ante el discurso de odio y homofobia de Adrián Marcelo, y el bullying que Mariana Echeverría ejerció contra Briggitte Bozzo y Gala Montes durante su estancia en el programa.

Éste es el padecimiento que aqueja a Galilea Montijo

Durante un segmento en el que los conductores de Hoy comentan lo más destacado de La Casa de los Famosos México, Galilea Montijo hizo referencia a las tensiones que han surgido en torno al programa. La presentadora indicó que lo ocurrido la noche del domingo le generaba colitis. Raúl Araiza pensó que bromeaba, sin embargo, Galilea aseguró que sí generó este problema de salud.

“Hablo realmente de una colitis. Ya no sé qué hacer. Quisiera decir muchas cosas, pero hay veces que no se puede”, expresó Galilea, quien hizo referencia al cruce entre Ricardo Peralta y Arath de la Torre. Durante el pronunciamiento, el youtuber acusó al conductor de discriminarlo por su expresión de género (manera de vestir).

Su comentario dio pie a una dura crítica de parte de Andrea Legarreta, quien arremetió contra Ricardo Peralta por inventar un acto de discriminación para afectar a Arath de la Torre: “Amé el momento en el que el menso -Ricardo-, porque eso fue lo que fue, porque no puedo poner palabras altisonantes a esta hora, se le ocurre sacar esta carta como para defender a la comunidad, cuando no tenía que defenderles nada, porque no necesita que alguien como tú los defienda”.

¿Qué es la colitis nerviosa?

De acuerdo con la organización de salud Mayo Clinic, la colitis nerviosa, también conocida como síndrome de colon irritable (SCI), es un trastorno común que afecta el tracto gastrointestinal, específicamente el estómago y los intestinos. Este síndrome se caracteriza por una variedad de síntomas incómodos que incluyen dolor abdominal, calambres, hinchazón, gases y alteraciones en los hábitos intestinales, como diarrea, estreñimiento o una combinación de ambos.

A diferencia de otras afecciones gastrointestinales, la colitis nerviosa no provoca daños permanentes en los tejidos intestinales ni incrementa el riesgo de cáncer colorrectal. Sin embargo, sus síntomas pueden ser crónicos y afectar la calidad de vida de quienes la padecen.

El manejo del SCI generalmente se centra en cambios en la dieta, el estilo de vida y la reducción del estrés, que pueden ayudar a aliviar los síntomas. En casos más graves, se puede recurrir a medicamentos y asesoramiento psicológico. Es fundamental consultar a un médico si se experimentan síntomas persistentes, ya que pueden ser indicativos de una afección más seria.

Los desencadenantes del síndrome de colon irritable varían, pero el estrés y ciertos alimentos, como el trigo, productos lácteos y bebidas carbonatadas, suelen agravar los síntomas. La comprensión y el control de estos factores pueden ser clave para una mejor gestión de la colitis nerviosa.

