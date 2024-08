Conductores de Hoy explotan contra Ricardo Peralta tras acusar a Arath de la Torre de homofobia: “Estupideces que dice el menso”

Conductores de Hoy explotan contra Ricardo Peralta tras acusar a Arath de la Torre de homofobia (Fotos: Televisa)

Ricardo Peralta se ha posicionado en tan solo 4 semanas como el habitante menos querido, que ha perdido miles de seguidores y que podría estar terminando con su carrera en Televisa tras salir de La Casa de los Famosos México 2024, pues así lo externado una amplia mayoría en redes sociales, incluyendo otras celebridades como casi todos los conductores del matutino Hoy.

A un día de la cuarta eliminación del reality show de Televisa, donde Mariana Echeverría fue expulsada, Andrea Legarreta, Tania Rincón, Raúl Araiza, Paul Stanley y Andrea Escalona no dudaron en defender a capa y espada a su amigo, luego de que el influencer LGBT+ lo tachara de homofóbico en televisión de señal nacional y en su horario estelar del programa dominical.

La primera en alzar la voz fue Andrea Legarreta, quien entre burlas y sarcasmo no dudó en hacer alusión a la pérdida del Cuarto Tierra y el tiempo del equipo que lidera Arath de la Torre:

“Miren que felices estamos, cuánta felicidad nos ha bañado el agua de mar. El público habló y fue escuchado, bravo público, bravo Arath aplausos de pie”, expresó aunque de nueva cuenta Galilea Montijo tuvo que guardar silencio, ya que por contrato no puede hacer declaraciones a favor o en contra de cualquier de los participantes activos en La Casa de los Famosos México en su segunda temporada.

Arath de la Torre se integró al programa "Hoy" en enero de 2021 (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Andrea Legarreta y Tania Rincón destruyen a Ricardo Peralta por ‘defender’ a la comunidad LGBT+: “No necesitan alguien como tú”

“Amé el momento en el que el menso -Ricardo-, porque eso fue lo que fue porque no puedo poner palabras altisonantes a esta hora, se le ocurre sacar esta carta como para defender a la comunidad, cuando no tenía que defenderles nada porque no necesita que alguien como tu los defienda”, inició la ex de Erik Rubín.

“Muchos amigos me escribieron para decirme ‘Este señor no nos representa’, no dejes que nadie te humille porque tu solito te humillaste maestro. No se si era disfraz o vestuario, pero tenía que ver con eso, pero cuando Arath le contesta fue como ‘Wow, él solito se atoró’”, agregó Andrea Legarreta.

“El peor pecado de Ricardo fue haberlo imaginado con tanto tiempo y comentarlo en la habitación. Si hubiera sido algo genuino de que de verdad Arath hubiera intentado faltar al respeto en ese sentido se lo dices al momento y no una semana después”, señaló Tania Rincón.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

“No puedes poner en duda la inteligencia del público porque ahí está el resultado”, finalizó Andrea Legarreta.