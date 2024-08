¿Por qué Paola Durante ya no está en las galas de ‘LCDLF México 2’?

Quién es Paola Durante de La Casa de los Famosos México 2024 y cuáles son las controversias que le dieron fama (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Aunque Paola Durante fue la primer eliminada de La Casa de los Famosos México 2024, en la semana que estuvo dentro del reality de Televisa se volvió muy querida para el público. Pero algo que consternó recientemente fue que la modelo dejó de aparecer en las galas.

Y es que, cuando los integrantes son expulsados, parte de su contrato conlleva que siguen apareciendo como panelistas en las transimisiones nocturnas hasta el final de la temporada, por lo que en redes, usuarios comenzaron a preocuparse de que la exedecán no estaba yendo.

¿Por qué Paola Durante ya no está en las galas?

Fue en un encuentro con los medios de comunicación en un aeropuerto, donde Paola confesó que en realidad se tomó algunos días para poder reunirse con sus seres queridos.

“(Voy) a Vallarta para ver a mi hija porque no la he abrazado, bueno, ese día nada más (el día que salió de LCDLF)”, comentó.

(Captura de pantalla YouTube El 5)

De igual manera, Paola se mostró muy emocionada por encontrarse con su familia y también envió mucho cariño a las personas del programa.

“Unos días para poder estar con mi familia, con mi hija, para ir a llenarme al mar de energía y pasarle toda esa energía a Mar par que no salga ninguno este domingo”, señaló.

Respecto a su permanencia como panelista en las galas, Durante ahondó en que no se había ido definitivamente, sino que sólo se tomó unos días, pero que estaba muy feliz de regresar pronto.

Asimismo, dejó entrever que le emocionaba mucho que las personas quisieran que aún formara parte del proyecto.

“La próxima semana. Nada más me dieron unos días y regreso, porque la gente me ha pedido mucho y eso me hace muy feliz”, puntualizó.

(Vix)

¿Cómo reaccionó Paola Durante a su salida?

Al día siguiente de haber dejado la casa, la modelo uruguaya fue invitada al foro del programa para comentar su experiencia en el reality con Nicola, Wendy y el presentador René Franco.

Durante esta conversación, Durante afirmó que desde su ingreso a la casa sintió una hostilidad manifiesta por parte de Adrián Marcelo. Según sus declaraciones, Marcelo quería eliminarla para proteger a su amigo Mario Bezares.

“Él siempre me quiso hacer chiquita, tal vez la gente no se da cuenta de las energías. Pero en cuanto yo entré las energías las sentí muy fuertes, sentí el rechazo de todos”, aseguró Durante.

Cabe recordar que Paola Durante ingresó a La Casa de los Famosos como la quinceava habitante en una entrada especial organizada por Adrián Marcelo. La modelo fue recibida en la “habitación del líder” antes de ser presentada al resto de sus compañeros en el patio principal.