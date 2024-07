Paola Durante rompe en llanto al descubrir que habitantes hablaban mal de ella: “Sentí el rechazo de todos”

Tras ser la primera eliminada de LCDLFM la modelo reveló que Adrían Marcelo la quería fuera. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Paola Durante fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2. El domingo 28 de julio se llevó a cabo la Gala de eliminación donde el público votó por sus integrantes favoritos. En el desafío se enfrentaron Mario Bezares, Shanik, Briggitte y Paola, siendo esta última quien se despidió para siempre de la casa más famosa de México.

Al siguiente día de su salida, la modelo uruguaya acudió al foro del reality para analizar junto con Nicola, Wendy y René Franco, lo que se está viviendo en LCDLFM.

“Yo me di cuenta desde que entré a la casa, que Adrián Marcelo me quería fuera y eso fue por defender a su amigo. Siempre hablaba de su amigo, de Mario, que Mario... yo no era importante y Mario si era importante. Él siempre me quiso hacer chiquita, tal vez la gente no se da cuenta de las energías. Pero en cuanto yo entré las energías las sentía muy fuertes, sentí el rechazo de todos”, aseguró la exedecán.

“Porque yo entré súper fuerte, estaba muy bien antes de entrar y muchos me dieron la espalda. Y eso es lo que me ha pasado a mí en la vida. Mariana me dio la espalda en cuanto llegué. Notaba a todos como muy raros conmigo y me sorprende ahora que Agus diga eso porque yo traté mucho de acercarme a él. Ellos no me dejaban acercarme por eso para ellos fue muy fácil decir, ‘no se adaptó', la sacamos. Me duele mucho lo que dicen porque si fue muy difícil para mí... no era tiempo para que saliera, tenía muchas cosas que dar”.

Paola Durante y Mario Bezares se reencontraron en el reality show, La Casa de los Famosos México 2. (Captura de pantalla YouTube El 5)

Tras haber sido eliminada de La Casa, Paola Durante tuvo la oportunidad de escuchar las pláticas que había en el reality cuando salió. Fue entonces que se dio cuenta de la verdadera actitud de sus compañeros y la estrategia que había aplicado Adrián Marcelo en compañía de Ricardo y Luis ‘El Potro’.

“Esa ma$%&/ de Arath... De ese tema se acabó, no papá. ¿Quién te dijo que se acabó? Si allá afuera lo quieren. (...) Esta es la historia de él”, aseguró Marcelo rememorando el posicionamiento de Arath de la Torre quien dijo tajantemente que Mario Bezares ya no tenía nada que ofrecer aparte del caso Paco Stanley.

Por lo que ese tema dejó muy en claro para Paola que sus compañeros los veían como cartas fuertes al saber la importancia del pasado de ambos.

“Creo que salí a tiempo de ahí, porque me pudieron haber hecho mucho más daño del que me hicieron en la vida y creo que afuera voy a dar mucho más que allá adentro y obviamente me querían afuera”.

Paola Durante fue la habitante sorpresa de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla @LaCasaFamososMx)

Cabe recordar que Paola ingresó a La Casa como la quinceava habitante y además fue sorpresa. La modelo tuvo una entrada especial siendo recibida por Adrián Marcelo en la “habitación del líder”, posteriormente el periodista la llevó con el resto de sus compañeros al patio principal. “Vine por ti, hay alguien a quien le va a dar mucho gusto verte”, expresó Marcelo refiriéndose a Mario Bezares.

Fue entonces que los integrantes se percataron de lo que significaba que ambos excompañeros estuvieran jugando en LCDLFM. Pues Mario y Paola forman parte de uno de los casos que cimbró al país cuando ocurrió el asesinato de Paco Stanley.