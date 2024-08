Policía que grabó con Luna Bella podría entrar a La casa de los famosos y fue invitado a Hoy: “Voy a poner orden”

El policía causó revuelo con el polémico video viral (Instagram)

Jorge Luis López Villegas, conocido en las redes sociales como ‘Señor Indomable’, captó la atención pública hace unas semanas debido a un video viral en el que participa en actividades sexuales dentro del Metro de la Ciudad de México junto a la creadora de contenido para adultos Luna Bella.

Este hecho ha generado controversia y pedidos de sanción por parte de los internautas hacia los involucrados. Sin embargo, lejos de arruinar su vida, esta situación ha generado nuevas oportunidades para López Villegas en la industria del entretenimiento.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), López Villegas fue suspendido de su puesto como policía, aunque él afirma lo contrario. En un reciente encuentro con la prensa, el ‘Señor Indomable’ explicó que se preparaba para regresar a su labor policial; sin embargo sería por poco tiempo, pues espera que nuevas oportunidades en el entretenimiento fructifiquen.

‘Señor Indomable’, el actor de OnlyFans que grabó con Luna Bella en el Metro de la CDMX Credito:srindomable_

López Villegas ha recibido invitaciones para integrarse a diversos proyectos del espectáculo. Entre las ofertas más destacadas se encuentran propuestas para participar en programas de televisión como Hoy, en el segmento Las estrellas bailan en Hoy y la obra de teatro Aventurera.

Asimismo, ha sido contactado por Juan Osorio, conocido productor de telenovelas, quien le ofreció un papel en uno de sus proyectos.

El servidor público afirmó que su fama “sigue creciendo poco a poco”, y reveló que ha recibido invitaciones para comenzar su trayectoria en el mundo del espectáculo:

“Hoy tuve una invitación de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, también ya me buscó Juan Osorio para interpretar un personaje, también de ‘La casa de los famosos’ y vamos a ver qué pasa, la neta me siento muy contento”, dijo el creador de contenido en un reciente encuentro con la prensa, en un evento del llamado “Party Bus en CDMX.

El hombre podría abandonar su carrera en la policía de la SSC CDMX (X/@sr_indomable)

López Villegas expresó su satisfacción con la dirección que ha tomado su vida tras la polémica, indicando que la fama le ha proporcionado nuevas y mejores oportunidades.

Además, explicó sus planes a futuro si su carrera en el entretenimiento despega exitosamente:

“Si ya regreso (al puesto de policía) voy a pedir un permiso por seis meses que te lo autoriza la Secretaría, sin goce de sueldo, y si me va bien de este lado (del espectáculo), esperemos que sí, ya definitivamente me doy de baja de la policía”

Por otro lado, en cuanto a su relación con Luna Bella, López Villegas admitió no tener contacto con ella tras el incidente y aseguró que, tras la experiencia del video viral, se alejará de la creación de contenido para adultos para dedicarse enteramente a la actuación, un ámbito que siempre le ha apasionado.

El 'Señor Indomable’ está dispuesto a comenzar una carrera en la actuación (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

“Con la polémica me habían dado un giro a mi vida, entonces ahora sí que me tuve que salir a afrontar las consecuencias y pues aquí estoy. Yo creo que quien enfrente las consecuencias tiene una gratificación”.

Asimismo, manifestó su deseo de evolucionar en la industria del entretenimiento con el apoyo y guía de quienes tienen más experiencia en el campo. “Desde que pasó eso ya no he hecho videos más los que tenía ya grabados, me voy a retirar un poco de eso y me voy a dedicar, siempre me ha gustado la actuación, yo creo que inicié por la industria al revés, porque inicié solo, pero si acá ven un potencial mejor, pues lo voy a desenvolver mejor con los expertos, con los que saben, y yo siento que tengo una capacidad más allá de crear contenido”.

Finalmente, López Villegas expresó su deseo de ingresar a la edición mexicana de La casa de los famosos para “poner orden” en el reality, aunque aún no tenga confirmada su participación en el show.

“Ahorita con lo que está pasando con lo de Adrián Marcelo y todo eso, si entro, pues voy a entrar a poner un orden ahí”.