Colección Gelman “es mexicana, no se vendió”, afirma Claudia Curiel ante salida temporal de obras al extranjero

Durante la conferencia matutina de este lunes 30 de marzo, la titular de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, rechazó que la Colección Gelman haya sido vendida o que exista riesgo de que las obras salgan definitivamente de México. La funcionaria subrayó que se trata de un acervo privado con declaratoria de monumento artístico, lo que impide su exportación permanente.

¿Qué es la Colección Gelman y por qué es tan importante?

La Colección Gelman es uno de los acervos de arte moderno mexicano más relevantes del país. Fue conformada en la década de 1940 y reúne más de 200 obras, entre ellas piezas de artistas fundamentales como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros.

De acuerdo con Claudia Curiel de Icaza, al menos 30 de estas obras cuentan con declaratoria de monumento artístico, una figura legal que protege piezas clave del patrimonio cultural mexicano.

Declaratoria de monumento artístico: clave para proteger el patrimonio

La secretaria explicó que la declaratoria de monumento artístico tiene como objetivo conservar y resguardar obras que forman parte de la identidad nacional. Este mecanismo legal:

Regula su conservación

Garantiza su protección

Prohíbe su exportación definitiva

En este sentido, enfatizó que las obras solo pueden salir del país de manera temporal, bajo permisos específicos y con la obligación de regresar a México.

Colección Gelman no se vendió: sigue en manos mexicanas

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue desmentir versiones sobre una supuesta venta al extranjero. Claudia Curiel de Icaza fue enfática:

“La colección es mexicana, no se vendió, solo sale de manera temporal”.

Detalló que el acervo pertenece a coleccionistas mexicanos y que la participación de una entidad bancaria se limita a tareas de gestión, como aseguramiento, conservación y organización de exposiciones internacionales, sin implicar adquisición.

Salida al extranjero será temporal y con supervisión

La titular de Cultura explicó que no es la primera vez que la colección viaja fuera del país. Desde 2010 ha salido más de 30 veces con permisos oficiales.

Además, precisó que:

Las obras deben regresar a México cada dos años, conforme a la ley de aduanas

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) supervisa su estado y retorno

Existe un convenio de acompañamiento técnico por cinco años

Se prevé que, tras su exhibición actual, la colección salga del país y regrese en 2028.

Exposición en el Museo de Arte Moderno y su relevancia rumbo al Mundial

Actualmente, la Colección Gelman se exhibe en el Museo de Arte Moderno, marcando su regreso a México tras casi dos décadas de presentarse únicamente en el extranjero.

La muestra se extenderá hasta julio y forma parte de la oferta cultural que el gobierno busca impulsar rumbo al Mundial, con el objetivo de atraer tanto a público nacional como internacional.

Sheinbaum acusa desinformación sobre la colección

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “falso” que el gobierno esté permitiendo la venta de la colección.

Señaló que la desinformación ha circulado durante semanas en redes sociales, pese a las aclaraciones oficiales, y acusó que estas versiones buscan desacreditar al gobierno con mentiras.

“La colección no se puede vender y tiene la obligación de regresar al país”, reiteró.

Una colección clave para la proyección cultural de México

Finalmente, Claudia Curiel de Icaza destacó que la colaboración entre coleccionistas privados y el Estado ha sido fundamental para posicionar el arte mexicano en el mundo.

Subrayó que esta nueva etapa de la Colección Gelman busca equilibrar su proyección internacional con el acceso del público mexicano, luego de casi 20 años sin exhibirse en el país.

Con ello, el gobierno federal insiste en que el acervo no solo está protegido por la ley, sino que también forma parte de una estrategia cultural para fortalecer la presencia de México a nivel global.