Divina Comida México: cuándo se estrena y quiénes son los artistas anfitriones de la tercera temporada

Yeri Mua, Jaime Maussan, Turbulence y Burrita Burrona participarán en esta edición. (IG: yerimua // @turbulence.queen // REUTERS: Henry Romero)

Tras dos exitosas temporadas, Divina Comida México regresará este 2024 con un gran elenco de celebridades que desde ya prometen conquistar al público mexicano con su sazón. En esta ocasión, serán varios influencers, deportistas, comediantes, cantantes, actores y conductores abrirán las puertas de sus casas, fungirán como anfitriones y prepararán una cena de tres tiempos para deleitar a sus compañeros.

Cabe recordar que fue en este reality donde Verónica Toussaint albureó a Belinda; Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ sorprendió a sus invitados con un concierto exclusivo y Ricardo Pérez conoció a Susana Zabaleta y la conquistó con su personalidad y carisma.

¿Quiénes son los famosos que participarán en la tercera temporada de Divina Comida México?

De acuerdo con la información que compartió la producción del programa, serán 17 personalidades del medio artístico nacional quienes participarán en la tercera temporada.

Alex Fernández (Comediante y standupero)

Daniel Sosa (Comediante y standupero)

Jaime Maussan (Periodista y ufólogo)

Julio César Chávez (Ex Boxeador y comentarista deportivo)

Karla Camacho (Comediante, actriz y standupera)

Karla Díaz (Conductora, cantante e influencer – ex integrante grupo JNS)

Majo Aguilar y Alejandro Fernández Jr, herederos de las dinastías artísticas Aguilar y Fernández, también forman parte del elenco. (Youtube Majo Aguilar)

Kika Edgar (Actriz, cantante y productora)

Luis Fernando Peña (Actor de Cine y Televisión)

Majo Aguilar (Cantante y compositora)

Mara Escalante (Actriz, comediante y productora)

Mariana Ochoa (Cantante, actriz y conductora de TV – integrante OV7)

Melissa Robles (Cantante y compositora – integrante grupo Matisse)

Paco Ayala (Músico y compositor)

Paco Zea (Periodista y locutor)

Turbulence & Burrita Burrona (Drag Queens, conductoras e influencers)

Yeri Mua (Cantante e influencer)

La exintegrante de JNS también abrió las puestas de su casa. (@YordiRosado)

Hasta el momento se desconoce cómo se conformarán los equipos, pero probablemente sean variados, ya que el principal atractivo de este programa no solo es ver a los artistas fuera de su zona de confort, también su interacción con personas con quienes no suelen convivir porque no forman parte de su ramo.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de Divina Comida México y dónde ver?

El reality show gastronómico se estrenará en los próximos meses, pero todavía no existe una fecha exacta. Estará disponible en la plataforma de streaming MAX.

La cantante y el comediante se conocieron en el reality show "La Divina Comida México". (@susanazabaleta, Instagram)

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez: un amor que traspasó la pantalla chica

Los enamorados se conocieron en las grabaciones de la segunda temporada de ‘Divina Comida México’, pues les tocó participar en el mismo grupo. El comediante aprovechó su convivencia para externar su admiración por la cantante y de un momento a otros ambos terminaron enamorados. Actualmente mantienen una relación amorosa.