Susana Zabaleta LLORA al recibir unas flores de ‘El Patrón’ y redes estallan: “Nos urge un Ricardo Pérez” | VIDEO

Durante muchos años, Susana Zabaleta fue considerada en la industria del entretenimiento como una mujer seductora y misteriosa. Es por eso que ahora que la famosa está disfrutando de un romance con el comediante Ricardo Pérez, muchos han quedado anonadados con lo expresiva y enamorada que se ve.

Incluso, en una entrevista que comenzó a viralizarse en TikTok, la cantante de ópera confesó que nunca se había sentido de esa forma con alguien.

“Es la primera vez que alguien me trata tan bien. Nunca nadie me había tratado como me trata él. No le da miedo demostrar que está loco por mí”, se le escuchó decir y añadió:

“Me dice ‘Si te harta que te dé tantos besos, avísame; o si te harta que te diga tantas cosa dime’, no o sea ¿Cómo me va a hartar?, o sea, síguele más. Es como la maravilla que dices, ‘ay qué rico que alguien te trate así’, que bien que alguien no tenga miedo de tratarte bien, aquí no hay miedo de ninguna parte y está rico eso”.

¿Qué hizo Susana Zabaleta cuando recibió flores?

Fue a través de la cuenta de TikTok de Flores el Patrón (@floreselpatron) donde se viralizó el momento en que la famosa estaba en su camerino, cuando fue interrumpida por un estruendoso hombre que le entregó una bonita orquidea y un ramo de flores.

“Es usted muy afortunada, Señorita Susana, el patrón le mandó un arreglito y una planta. A la mujer más hermosa (...) Él quiere hacerle saber que puede que no haya podido estar presente, pero él quiere hacerle saber que aunque se encuentre del otro lado del universo, él siempre la llevará en su corazón”, comenzó a decir.

Entre confeti, pétalos de rosa y muchos gritos, Susana Zabaleta rompió en llanto muy emocionada por el detalle. Asimismo, el personaje continuó con el mensaje: “Y por eso quiere decirle que aunque no le gusten mucho las flores, él quiere hacerle saber que en su corazón siempre le gustará. Y sepa que el patrón la ama muchísimo”.

Al final, la artista habló un poco a la cámara y le mandó un tierno mensaje a Ricardo: “Mi amor, gracias, ya sé que estoy enojada contigo porque no estás aquí, pero te amo”.

Usuarios en redes sociales se conmovieron con este clip y felicitaron a la enamorada pareja:

“Ella no estaba enojada con la vida, solo le faltaba un Ricardo Pérez para ser feliz”.

“Él vino a alegrar sus días”.

“Me encanta, ella es el claro ejemplo de que ser mujeres fuertes e independientes no quiere decir que no nos gusta el amor y el cariño y que nos tratan bonito”.

“Acabo de ver una entrevista en la que dice que le gustan las orquídeas porque duran más y que son bonitas, que bello que alguien sepa de ti esos pequeños detalles que hacen la diferencia”.