Resultados Comipems: Estas son las escuelas con lugares disponibles para aspirantes no asignados a preparatoria

El viernes se publicaron los resultados del examen Comipems en el que miles de estudiantes fueron asignados a las preparatorias que formaban parte de sus opciones, sin embargo, algunos aspirantes se encontraron con la sorpresa de las siglas CDO (No se asignó lugar porque el concursante no obtuvo el puntaje suficiente y fue superado) y como consecuencia, aún no tienen un lugar definido para seguir con sus estudios de educación media superior.

Para los concursantes a los que “No” se asignó lugar porque no obtuvo el puntaje suficiente y fue superado por otros jóvenes en los planteles solicitados, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) ofrece un listado de escuelas con lugares disponibles.

En la Gaceta Electrónica de Resultados 2024, la Comipems publicó la lista de opciones y planteles que aún cuentan con lugares disponibles para los aspirantes que aún no son asignados.

Los alumnos interesados deben tomar en cuenta que conforme transcurren los días de atención se agotan los lugares de algunas opciones.

Lista de escuelas de bachillerato con lugares disponibles en 2024

COLEGIO DE BACHILLERES

B012

PLANTEL 12, “NEZAHUALCÓYOTL”

Av. Lázaro Cárdenas y Rancho Grande,

Col. Benito Juárez. C.P. 57000, Nezahualcóyotl

000 Inicio septiembre de 2024

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)

C101 CONALEP

ÁLVARO OBREGÓN I

Prol. Avenida 5 de Mayo núm. 615,

Col. Lomas de Tarango. C.P. 01620, Álvaro Obregón

Tel. 55-56-43-67-36

328 Refrigeración y climatización

337 Escenotecnia

342 Turismo

C102 CONALEP

ÁLVARO OBREGÓN II

Av. Rómulo O’Farril s/n esq. Calzada de las Águilas.

C.P. 01710, Álvaro Obregón

Tel. 55-56-64-28-17

Fax: 55-55-93-12-53

303 Asistente directivo

C103 CONALEP

AZCAPOTZALCO

Cda. Cecati núm. 13, Col. Santa Catarina.

Azcapotzalco la Villa. C.P. 02250, Azcapotzalco

Tels. 55-53-19-06-82

55-53-18-66-02

301 Administración

304 Mantenimiento automotriz

333 Seguridad e higiene y Protección civil

C104 CONALEP

CENTRO MÉXICO-CANADÁ

Calle Macario Gaxiola s/n, Col. San Pedro Xalpa.

C.P. 02710, Azcapotzalco

Tels. 55-53-59-34-30

55-53-59-36-50

306 Contabilidad

316 Informática

317 Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo

343 Ciencia de datos e inteligencia artificial

C106 CONALEP

SANTA FE

Av. Juárez núm. 6 esq. Prolongación 16 de Septiembre,

Col. Las Tinajas. C.P. 05370, Cuajimalpa

Tels. 55-58-13-38-00

55-58-13-91-73

303 Asistente directivo

322 Optometría

S107 CONALEP

EL ZARCO

Carr. México-Toluca km. 32.5, colindante con Ocoyoacac,

Edo. Méx. C.P. 52740

Tels. 55-82-88-52-02

55-82-88-52-03

55-82-88-58-85

325 Producción y transformación de productos acuícolas

C108 CONALEP

ARAGÓN

Av. 599 esq. Av. 604, s/n, Unidad Habitacional San Juan

de Aragón 3ª sección. C.P. 07970, Gustavo A. Madero

Tels. 55-57-94-64-76

55-57-99-25-98

310 Electricidad industrial

312 Mantenimiento de sistemas electrónicos

316 Informática

334 Expresión gráfica digital

343 Ciencia de datos e inteligencia artificial

C109 CONALEP

GUSTAVO A. MADERO I

Carretera Tenayuca-Chalmita s/n, Unidad Infonavit,

Arbolillo II, Col. Cuautepec Barrio Bajo.

C.P. 07280, Gustavo A. Madero

Tels. 55-22-27-46-77

55-53-92-02-04

316 Informática

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (DGETI)

D403 DGETI

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 4

Av. de las Granjas núm. 283, Col. Jardín Azpeitia.

C.P. 02530, Azcapotzalco

Tel. 55-53-52-45-37

000 Componente de formación básica

Contabilidad

Electricidad

Electrónica

Ofimática

Programación

Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo

D408 DGETI

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 3

Xocongo núm. 26, Col. Tránsito. C.P. 06820, Cuauhtémoc

Tel. 55-57-40-77-75

000 Componente de formación básica

Administración de recursos humanos

Ofimática

Programación

Secretariado ejecutivo bilingüe

D414 DGETI

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 55

Av. Periférico s/n, Unidad Habitacional C.T.M. Atzacoalco,

Col. Gabriel Hernández. C.P. 07090, Gustavo A. Madero.

Tel. 55-82-83-25-67

000 Componente de formación básica

Administración de recursos humanos

Mantenimiento automotriz

Programación

D416 DGETI

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 166

Av. Río de los Remedios núm. 454, Col. Guadalupe

Proletaria. C.P. 07670, Gustavo A. Madero

Tel. 55-53-89-38-82

000 Componente de formación básica

Administración de recursos humanos

Preparación de alimentos y bebidas

Servicios de hospedaje

Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo

D418 DGETI

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 31

Andador Puente de Santa Ana núm. 50,

Col. Cuchilla Gabriel Ramos Millán. C.P. 08030, Iztacalco

Tel. 55-56-50-60-11

000 Componente de formación básica

Administración de recursos humanos

Contabilidad

Programación

Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo

D420 DGETI

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 6

Av. Tláhuac esq. Av. Cuitláhuac núm. 50,

Col. Los Reyes Culhuacán. C.P. 09840, Iztapalapa.

Tel. 55-56-47-25-97

000 Componente de formación básica

Administración de recursos humanos

Electricidad

Mecánica industrial

Transformación de plásticos

D421 DGETI

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 42

Av. México s/n esq. Calle Lima, Col. Ixtlahuacan.

C.P. 09690, Iztapalapa.

Tel. 55-70-95-29-09

000 Componente de formación básica

Administración de recursos humanos

Contabilidad

Programación

Refrigeración y climatización

(Sólo se oferta en el turno matutino)

D422 DGETI

CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS

INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 50

Av. Las Torres núm. 300, Barrio de San Antonio,

Col. San Lorenzo Tezonco. C.P. 09900, Iztapalapa

Tel. 55-58-45-70-10

000 Componente de formación básica

Administración de recursos humanos

Programación

Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA Y CIENCIAS DEL MAR (DGETAyCM)

A301 DGETAyCM

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

AGROPECUARIO NÚM. 35

Carr. Fed. México-Puebla km. 22.5, Col. San Juan

Tlalpizáhuac. C.P. 56618, Valle de Chalco Solidaridad

000 Técnico agropecuario

Técnico en agroindustrias alimentarias

Técnico en biotecnología

Técnico en apicultura

Técnico en programación

Técnico en soporte y mantenimiento

de equipo de cómputo

Técnico en ofimática

Técnico en administración de recursos humanos

A307 DGETAyCM

CENTRO MULTIMODAL DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Y TECNOLÓGICOS DEL MAR Y AGUAS

CONTINENTALES

Azafrán núm. 386, Col. Granjas México. C.P. 08400,

Iztacalco

000 Administración de recursos humanos

Recursos hídricos

Servicios de hospedaje

Vida saludable

Acuacultura