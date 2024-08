Esto piensa Arturo Carmona de los señalamientos de infidelidad de Cruz Martinez a Alicia Villareal

Los famosos exesposos coincidieron en el escenario en una reciente presentación en Texas (Foto: Instagram)

El matrimonio de Alicia Villarreal y Cruz Martínez, figuras reconocidas en la industria musical mexicana, enfrenta una crisis luego de que se filtraran rumores sobre una posible infidelidad de Martínez.

Durante una reciente gira de Villarreal en Ciudad de México, donde promocionaba su más reciente sencillo, salió a la luz una fotografía comprometedora en la que Cruz Martínez aparecía acompañado de una mujer desconocida en un karaoke de Monterrey.

Alicia Villarreal se enteró de la noticia en un encuentro con la prensa y, aunque su primera reacción fue evitar hacer comentarios, posteriormente aceptó una invitación al programa De primera mano de Gustavo Adolfo Infante.

Allí, la cantante reveló que acababa de conocer la información. “Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas”, expresó.

Cruz fue captado por la periodista Eloísa Guajardo (Foto: Instagram)

En la entrevista, la cantante de Te aprovechas agregó que necesitaba tiempo para hablar de forma madura con su pareja.

“Me voy a dar mi tiempo, me voy a sentar a platicar y es una relación adulta. Somos adultos. Hemos vivido muchas cosas. Algunas cosas han sido ciertas. Otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”, dijo la intérprete.

Después de la entrevista, fue abordada nuevamente por la prensa y reiteró que tanto ella como Cruz Martínez han conversado sobre la situación con madurez.

Villarreal aseguró haber confrontado a su esposo, sin proporcionar detalles adicionales, pero afirmó que Martínez tendría que asumir la responsabilidad de sus actos.

La cantante le confió a Gustavo Adolfo Infante que Cruz Martínez ya le habría sido infiel en otras ocasiones (Captura YouTube Imagen Televisión)

Además, Gustavo Adolfo Infante reveló que tras su entrevista, en una conversación fuera del aire, Alicia Villarreal le confirmó que no estaba dispuesta a perdonar otra infidelidad.

“Al terminar la entrevista, me dijo: ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Le pregunté: ‘¿Definitivamente?’, y me respondió: ‘No hay vuelta atrás’’.

La pareja contrajo matrimonio el 31 de agosto de 2003 y tiene dos hijos en común. A lo largo de su relación, han mantenido cierta privacidad, aunque, como otras figuras públicas, han enfrentado rumores y desafíos asociados a su vida en el ojo público.

Hasta el momento, Villarreal no ha oficializado su separación de Cruz Martínez, quien es el fundador de los grupos musicales Kumbia Kings y Los Súper Reyes. Mientras tanto, la cantante continúa enfocándose en sus nuevos proyectos musicales, sin hacer más declaraciones públicas sobre su situación matrimonial.

La joven cantante Germaine Valentina fue señalada como "la tercera en discordia" por el programa Ventaneando; sin embargo ella demostró que no fue ella quien aparece en la foto (Foto: Instagram)

La opinión de Arturo Carmona sobre la supuesta infidelidad de Cruz Martínez

En un reciente encuentro con la prensa como parte de la promoción de la obra de teatro Perfume de Gardenia, Arturo Carmona, quien es ex pareja de Alicia Villarreal y padre de su hija Melenie, habló al respecto.

El actor desestimó las versiones que aseguran que Cruz Martínez, quien incluso es su socio en negocios, le haya sido infiel a la intérprete de Te quedó grande la yegua. Carmona destacó que no cree que el video donde se le ve a Cruz Martínez muy de cerca con otra mujer haya sido el motivo de un distanciamiento.

Arturo Carmona es padre de Melenie, a quien procreó junto a Alicia Villarreal (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

“No creo, me llevo muy bien con Cruz, inclusive somos socios en negocios, no creo que haya sido motivo para lo que se está diciendo, se está rumorando, para nada. Hemos convivido juntos. Lo del video, es muy claro, no tiene nada de malo, es un video que no tiene nada que pueda dejar entrever cosas que no son, no creo que haya sido el motivo de esto, ellos solamente saben qué está pasando en esta relación, yo siempre me he mantenido al margen, sin embargo me importa que estén bien porque ahí vive mi hija en este hogar, ojalá lleguen a lo que sea en buenos términos”, dijo Carmona.

El actor también se pronunció acerca de su relación con su ex, quien se encuentra en medio de los reflectores por la presunta infidelidad de su marido.

“Hace muchos años que tomamos la decisión de tomar caminos diferentes, distintos. Tenemos a nuestra hermosa hija que la amamos y va a ser esto para siempre. Para mí existe un gran respeto para la mamá de mi hija, una admiración como mujer, como mamá y así estamos y decidimos estar. En temas de reconciliación creo que no está en el radar de nosotros”.