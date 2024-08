Así puedes reportar anónimamente en México mensajes de texto fraudulentos

Existen estafadores que envían mensajes de texto falsos con el fin de obtener información personal o financiera de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, es común que los usuarios de teléfonos celulares reciban mensajes de texto de números desconocidos. Esto puede deberse a varias razones, como publicidad, estafas, campañas políticas, encuestas o errores.

La publicidad es una de las razones más comunes para recibir mensajes de texto de números desconocidos. Muchas empresas utilizan este método para promocionar sus productos o servicios, a menudo sin el consentimiento previo de los usuarios.

Desafortunadamente, también existen estafadores que envían mensajes de texto falsos con el fin de obtener información personal o financiera de los usuarios. Es importante ser cauteloso y no responder ni hacer clic en enlaces de mensajes de texto sospechosos.

No respondas ni hagas clic en enlaces de mensajes de texto sospechosos, ya que podrían contener virus o phishing. / Archivo Infobae

Durante las campañas políticas, es común que los partidos políticos envíen mensajes de texto a los usuarios para promocionar sus candidatos o propuestas. Además, algunas empresas de investigación de mercados envían mensajes de texto para realizar encuestas y recopilar información de los usuarios.

En algunos casos, los mensajes de texto pueden ser enviados por error a números de teléfono incorrectos. Es importante mencionar que, en México, existe la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, que establece que los usuarios deben dar su consentimiento previo para recibir mensajes de texto de carácter comercial.

Un problema sin aparente solución

Para impedir seguir recibiendo mensajes de texto no deseados, existen varias medidas de protección que se pueden tomar. En primer lugar, es importante registrar tu número de teléfono en la lista de no llamadas de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Esto ayudará a bloquear mensajes de texto de empresas que no tienen tu consentimiento para contactarte.

Otra medida es bloquear los números de teléfono que envían mensajes de texto no deseados. La mayoría de los teléfonos celulares tienen la opción de bloquear números de teléfono específicos. De esta manera, podrás evitar recibir mensajes de texto de esos números en el futuro.

También es importante ser cauteloso al recibir mensajes de texto de números desconocidos. No respondas ni hagas clic en enlaces de mensajes de texto sospechosos, ya que podrían contener virus o phishing.

Otra medida es bloquear los números de teléfono que envían mensajes de texto no deseados. / Archivo Infobae

Además, es recomendable informar a las autoridades competentes sobre posibles estafas o abusos. Si crees que has recibido un mensaje de texto fraudulento, puedes reportarlo a la Cofetel o a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Finalmente, es importante revisar periódicamente tus configuraciones de privacidad y seguridad en tu teléfono celular. Asegúrate de que estén configuradas para proteger tu información personal y evitar recibir mensajes de texto no deseados.

¿Qué puedo hacer si los mensajes siguen llegando?

En la era digital, los mensajes de texto indeseados se han convertido en un problema común para muchos usuarios de teléfonos celulares. Sin embargo, existen medidas que se pueden tomar para protegerse de estos mensajes molestos.

La primera opción es reportar el mensaje como spam. Para hacerlo, simplemente copia el mensaje y reenvíalo al 7726 (SPAM). Esto ayuda a tu proveedor de servicio inalámbrico a detectar y bloquear mensajes similares en el futuro.

Puedes reportar tu experiencia a la Comisión Federal de Comercio (FTC). Esto ayuda a las autoridades a rastrear y prevenir futuros mensajes fraudulentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es reportar el mensaje dentro de la aplicación de mensajes que usas. La mayoría de las aplicaciones tienen una opción para reportar mensajes como spam o basura. Busca esta opción y haz clic en ella para reportar el mensaje.

Finalmente, puedes reportar tu experiencia a la Comisión Federal de Comercio (FTC). Esto ayuda a las autoridades a rastrear y prevenir futuros mensajes fraudulentos.

Es importante recordar que reportar mensajes indeseados es crucial para mantener la seguridad y privacidad en tus comunicaciones. No ignores estos mensajes, ya que pueden contener virus o phishing que pueden dañar tu teléfono o robar tu información personal.

Es importante recordar que reportar mensajes indeseados es crucial para mantener la seguridad y privacidad en tus comunicaciones. (Foto: Pixabay)

En resumen, no te quedes callado ante los mensajes de texto indeseados. Reporta ellos y protege tu privacidad. Recuerda que tienes el poder de controlar quién te contacta y cómo.