Tribunal Electoral confirma que Xóchitl Gálvez calumnió a Sheinbaum y Morena

Las y los magistrados de la Sala Superior retomaron la discusión sobre el proyecto de Felipe de la Mata (X/@TEPJF_informa)

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la excandidata a la Presidencia de la República de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, sí calumnió a Claudia Sheinbaum Pardo y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al utilizar los términos “narcocandidata” y “narcopartido” para referirse a los anteriores, respectivamente.

Durante la sesión del miércoles 7 de agosto, los integrantes de la Sala Superior retomaron la discusión sobre el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña y, por mayoría, determinaron que las expresiones que se vertieron en el tercer debate presidencial pueden ser calificadas como calumnia, debido a que ocurrieron en un evento oficial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón se posicionaron en contra de dicha afirmación al considerar que se vulneraba la libertad de expresión durante un ejercicio democrático como lo son los debates, además de que no debería de considerarse propaganda; no obstante, el resto de los integrantes consideraron que en estos espacios no se pueden emitir este tipo de señalamientos sin tener pruebas.

Las acusaciones ocurrieron durante el tercer debate presidencial (INE)

“Yo no tengo ninguna duda de que los debates se utilizan como propagan y el debate es fuente de propaganda posterior (...) lo más sano es mantener el principio constitucional de libertad de expresión acotada, que se encuentra en la propia Constitución”, fueron los argumentos del magistrado De la Mata Pizaña para defender su proyecto.

Conviene recordar que la Sala Especializada del Tribunal Electoral determinó el pasado 18 de julio que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) calumnió a Sheinbaum y a Morena, por lo que le impuso una multa de 32 mil 571 pesos, así como 10 mil 857 pesos para los tres institutos políticos que representaron a la política; sin embargo, la determinación fue impugnada por la propia Gálvez Ruiz, así como por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Lo anterior, porque le fue imputado un hecho o delito falso y no existen notas periodísticas que arrojen elementos mínimos de veracidad sobre información difundida”

Es importante mencionar que la Sala Superior determinó este miércoles que el proyecto de la Sala Especializada violó el principio de exhaustividad debido a que no se analizaron los casos de forma individual por lo que se deberá realizar un nuevo análisis y, con ello, tener una nueva sentencia.

Sheinbaum no infundió a Gálvez Ruiz

La Sala Superior también se pronunció sobre las denuncias contra Sheinbaum (Cuartoscuro)

Asimismo, los integrantes de la Sala Superior reiteraron que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum no incurrió el calumnia contra Xóchitl Gálvez al señalar presuntas irregularidades que se habrían efectuado durante la administración de la exdelegada en la ahora alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

Conviene recordar, también, que la Sala Especializada ya había determinado que la exjefa de Gobierno de la capital del país no habría incurrido en calumnia al señalar a su homóloga como “corrupta” durante los debates presidenciales debido a que las expresiones no se dieron “de manera explícita, directa o unívoca” a un acto de corrupción, por tanto, no es posible calificarlas como falsas, maliciosas y tampoco implican la imputación de un delito.