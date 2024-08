Cuál es el sueldo de Mariana Echeverría en Me Caigo de Risa

(Twitter/@faisynights)

Mariana Echeverría está dentro de La Casa de los Famosos y ha generado mucha polémica, ya que se alió con el Cuarto Tierra, supuestamente limita las raciones de comida e incluso habría intoxicado a Briggitte con camarones.

Antes de ingresar a este reality, la conductora de televisión se dio a conocer por participar en Me Caigo de Risa, un programa humorístico con más de 10 temporadas, así que mucha gente tiene curiosidad de saber cuánto gana ahí.

Todo parece indicar que los sueldos en Me Caigo de Risa no son los mismos para cada conductor y conductora, ya que hay temporadas completas en las que algunos se ausentan, además de que el elenco no está completo en cada capítulo.

No todos los comediantes ganan lo mismo y los invitados se han quejado (Instagram/@luceromijaresoficial)

De esta forma, se sabe que Mariana Echeverría gana entre 5 mil y 13 mill pesos al mes por estar en Me Caigo de Risa, de acuerdo con Galssdoor, este sueldo correspondería a un conductor promedio de Televisa. Se desconoce si reciben dinero extra por ciertas participaciones o si tienen alguna otra prestación.

Se desconoce la cifra exacta, pero el sueldo de Me Caigo de Risa ha sido descrito de formas diversas tanto por sus conductores como por sus invitados. El conductor del show es Faisy, así que en su momento dijo que era un salario “jugoso” pero que había decidido dedicarse a otros proyectos, ciertos reportes mencionan que es el mejor pagado.

Por su parte, los invitados no han quedado muy conformes con las ganancias, ya que en su momento Maribel Guardia dijo a Álex Kaffie que le habían pagado “una miseria”. En contraste, la actriz Michelle Rodríguez ha dicho que tienen un salario “justo” en Me Caigo de Risa.

Otros rumores aseguran que los sueldos de Me Caigo de Risa para los comediantes varían de temporada a temporada y que generalmente oscilan entre los 5 y los 25 mil pesos.