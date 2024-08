Familiares de mexicano en Venezuela denuncian detención durante protesta contra Nicolás Maduro: “30 policías se los llevaron”

La Guardia Nacional Bolivariana detiene a manifestantes durante protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que otorgaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un tercer mandato, en Caracas, Venezuela, el 30 de julio de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

De estar de vacaciones a estar detenido en cuestión de minutos. Manuel Peña, hijo de Manuel Antonio Peña Rumbos, denunció que su padre fue detenido en Venezuela por elementos de seguridad motorizados en el marco de la crisis postelectoral que se vive en aquel país, derivado a las diversas movilizaciones que se han organizado para manifestarse en contra de la supuesta victoria de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, en Radio Fórmula, Manuel Peña contó que su padre es de origen venezolano y naturalizado mexicano desde 2016, sin embargo, mientras se encontraba de vacaciones en Venezuela fue detenido, supuestamente por una confusión de las autoridades, ya que Peña Rumbos había ido a comprar carne cuando fue interceptado por los policías y detenido.

En la entrevista que ofreció a la periodista, contó que fue a través de un video que se difundió en redes sociales en que se enteraron de los hechos, pues derivado a la popularidad de la grabación es que supieron que Peña Rumbos fue llevado a un centro de detención llamado Morón 20.

“Fue de vacaciones desde el sábado de la semana pasada, iba a estar dos semanas en Venezuela. Iba caminando por la calle, y ahorita por las manifestaciones y representación que hay por el gobierno, y llegó un grupo de policía, lo paró y se lo llevaron a la cárcel o a un centro de detención”, comentó Manuel Peña a Azucena Uresti.

Manuel Antonio Peña Rumbos, de 71 años, fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, después de que regresaba de comprar carne; estaría de vacaciones dos semanas en aquel país. Crédito: @mosorioj / X

Manuel Peña aseguró que en el centro donde se encontraría su padre no permiten visitas ni que reciban asistencia médica, de la cual necesita, pues en 2016 fue operado por una neumonía pleural y le extirparon tres cuartos de pulmón, sin embargo, no han podido entregarle los medicamentos que requiere ni constatar que se encuentra bien.

“No lo hemos podido ver desde que los detuvieron, no permiten pasar un doctor, no sabemos cómo está, no se permite una comunicación con él”, señaló Manuel Peña.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado a los familiares de Peña Rumbos cuál es el delito que cometió y por que se le imputa, por tanto han recurrido al gobierno mexicano para que intervengan y les ofrezcan ayuda, aunque Manuel Peña aseguró que la cónsul de México en Caracas le dijo que “por la situación no se podía hacer nada”.