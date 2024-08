“Cuándo los conservadores están derrotados, van al quejarse y a chillar al extranjero”: AMLO

El presidente López Obrador encabeza la conferencia de prensa después de gira por estados del sur del territorio nacional (EFE/ Isaac Esquivel)

En un evento público desde Veracruz, el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador hizo un repasó de porque a su movimiento se le autodenomina cuarta transformación al gobierno de Morena, además recordó que desde entonces aquellos políticos conservadores acuden a instancias internacionales para oponerse a los cambios revolucionarios.

Comentó que desde entonces “cuándo los conservadores están derrotados, como siempre, van a quejarse y a chillar al extranjero”, esto derivado a que tras las elecciones, los actores políticos contrarios al oficialismo han amagado con acudir a organizaciones internacionales para que resuelvan las controversias.

Aseguró que su movimiento ha sido pacifico, ya que los anteriores eventos históricos que él recuerda se desataron batallas armadas para levantarse en contra de países extranjeros que colonizaron México. Incluso comentó que aquellos aliados de su movimiento se “hacían a un lado, se desanimaban y desmoralizaban” derivado a los supuestos fraudes de los que fueron víctimas.

“Estamos llevando a cabo esta revolución pacífica, es una transformación igual de profunda como lo fue la Independencia, la Reforma, la Revolución, pero de manera pacífica es algo que debemos celebrar porque muchos pensamos cuando luchábamos, estuvimos muchos años luchando, y muchos decían no se va a poder o así no se va a poder, por las buenas, no van a dejar de robar, no vamos a ganar nunca, los dados están cargados, las cartas están marcadas”, comentó durante el evento público.

Political merchandise of Mexican president Andres Manuel Lopez Obrador and presidential candidate of the ruling MORENA party Claudia Sheinbaum are seen during her campaign rally in Mexico City, Mexico May 22, 2024. REUTERS/Raquel Cunha

A su vez, dijo que los gobiernos anteriores fueron una oligarquía al buscar que unos cuantos se vieran beneficiados, supuestamente empresarios y personas con mayores oportunidades, pero afirmó que ha demostrado que su modelo funciona al otorgar apoyos sociales para diferentes sectores de la población, adultos mayores y jóvenes.

“Ahora se está demostrando que el modelo funciona, lo que se inició como nueva política económica, porque antes no había en el sentido estricto una auténtica democracia era nada más la palabra, la demagogia”, aseguró.

Del mismo modo, como en eventos anteriores el mandatario federal hizo hincapié en que los programas sociales actuales se mantendrán durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y que además se implementarán nuevos, como el apoyo a los estudiantes de educación básica y a las mujeres de entre 60 y 64 años, ambos que serán implementados de manera gradual.

Asimismo, recordó que estos tendrán un aumento menor al de otros años, pues buscan que por año tengan un aumento equivalente al dato de la inflación.

Simpatizantes de la candidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum esperan al inicio del acto de su cierre de campaña en la plaza del Zócalo en Ciudad de México, el miércoles 29 de mayo de 2024, cuatro días antes de las elecciones del 2 de junio. (AP Foto/Marco Ugarte)