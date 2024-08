Aerosmith confirma su retiro definitivo y cancela su gira mundial; así fue su último concierto en México

El cantante Steven Tyler de Aerosmith, en una fotografía de archivo. EFE/Nils Meilvang

El 2 de agosto, la emblemática banda Aerosmith anunció su retiro de los escenarios a través de un comunicado en sus redes sociales. La razón de esta decisión está relacionada con la salud vocal de su vocalista, Steven Tyler.

Aerosmith, conocidos por éxitos como “I Don’t Want to Miss a Thing”, explicó que, a pesar de los intensos esfuerzos de rehabilitación de Tyler, no logró una recuperación completa de su voz.

“Siempre hemos querido dejarte boquiabierto cuando actuamos”, expresó la banda. “Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Pasó meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a estar donde estaba antes de su lesión. Lo vimos luchar a pesar de tener el mejor equipo médico a su lado”.

La banda lamentó profundamente que los intentos de recuperación no fueran suficientes, lo que los llevó a cancelar su gira de despedida. “Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de los escenarios y de las giras”, expresaron en el comunicado.

Aerosmith anunció su retiro definitivo de los escenarios, debido a los problemas en la garganta del vocalista Steven Tyler - crédito @aerosmith/X

El grupo aprovechó el anuncio para agradecer a sus fans por el apoyo incondicional a lo largo de su carrera. “Ha sido el honor de nuestras vidas, en cada club, en cada evento masivo y en momentos grandiosos y privados, nos dieron un lugar en la banda sonora de sus vidas”, compartieron con gratitud.

La noticia ha sido recibida con tristeza por los seguidores de la banda, quienes se preparaban para despedirse de los escenarios junto a Aerosmith en su gira final. Sin embargo, queda el legado de una carrera monumental que ha dejado una huella imborrable en la historia del rock.

¿Cuándo fue la última vez que se presentaron en México?

Aerosmith se presentó un total de tres veces en Bogotá, antes de anunciar su retiro definitivo de los escenarios en 2024 - crédito Colprensa

Fue hace ocho años cuando la legendaria banda de rock estadounidense hizo vibrar el corazón de sus fans mexicanos con una última presentación que se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México.

La fecha, que ahora quedará en la historia y será inolvidable para los fans del rock y de la banda, fue el 27 de octubre de 2016. Aquella noche Aerosmith regresó a tierras aztecas en lo que fue su despedida definitiva de los escenarios del país.

Su última actuación formó parte de un emotivo adiós, ya que se encontraron presentes todos los miembros originales de la agrupación, encabezados por Steven Tyler.

AFP 163

El concierto inició con potencia porque Tyler y compañía abrieron el escenario con “Draw the Line”. Luego, sin saludar al público paro no interrumpir el crescendo de energía, “Love in an Elevator” provocó las emociones más desbordadas que sólo fueron la advertencia de todo lo que vendría en el siguiente par de horas.

La última vez que Aerosmith pisó dicho escenario en México, la Arena Ciudad de México estuvo repleta de fans que corearon cada una de sus canciones. A pesar de los años, la banda logró encender el ánimo del público. Jóvenes y adultos, algunos acompañados de sus hijos, compartieron la magia de una época dorada del rock que ha tocado a varias generaciones.

Joe Perry, con su guitarra, mostró por qué fue considerado uno de los mejores en su campo, mientras Steven Tyler, con su característico pañuelo, cantó y saludó en español, ganándose aún más el cariño de los fans.

62nd Grammy Awards - Show - Los Angeles, California, U.S., January 26, 2020 - Steven Tyler of Aerosmith performs with Run-D.M.C. REUTERS/Mario Anzuoni

La noche culminó con un emotivo “Dream On”, interpretado al piano, y un cierre inolvidable con “Sweet Emotion”.

A pesar de que muchos ya sospechaban que se encontraban en presencia del último show de Aerosmith en México, dicha noción quedó confirmada este viernes 2 de agosto cuando la banda dio el adiós definitivo.