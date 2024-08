¿Por eso se casó con Ángela Aguilar? Revelan que Christian Nodal fue hipnotizado en una fiesta | VIDEO

(Tiktok/Nodal)

En medio de toda la polémica por la reciente boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, un famoso hipnotista reveló que el cantante de regional mexicano cayó bajo sus habilidades en el pasado. De acuerdo con Milton, Nodal fue hipnotizado por él en una fiesta, un momento en donde el artista incluso se desplomó directo hasta el suelo.

El hipnotista contó este suceso en un podcast. Aparentemente fue invitado a una fiesta y en ella estaba presenta Christian Nodal, quien le pidió inmediatamente que lo hipnotizara.

“Llegamos a una fiesta donde había banda. Había música norteña, había música grupera en fiestón, de terror. En eso se me acerca Nodal y me dice ‘Hola, ¿usted me va a dormir? ‘Pero aquí con el ruido’, le dije”, contó Milton.

“Y él empieza a respirar y al ir respirando en el suelo. De repente se amontona la gente empiezan a grabar, no sé quién grabó y empecé a dar mensajes de lo que yo creo que le puede servir a un paciente en esta situación, aquí tendremos que entender algo llamado el poder de las palabras que imprime el terapeuta para intentar generar un cambio en el paciente sirvió”, completó Milton.

John Milton es el hipnotista encargado de hacer los trabajos al cantante mexicano Eduin Caz (Foto: Intagram / @johnmiltonoficial)

John Milton es un hipnotista oriundo de Chile que en los últimos años ha ganado popularidad en redes sociales por sus prácticas con algunas personalidades del medio artístico mexicano. De acuerdo con la información disponible en su página web oficial, estudió distintas ramas médicas y clínicas de la salud mental, las cuales aplicaría para realizar sus terapias de hipnosis.

“El Máximo Exponente de la Hipnosis en el Siglo XXI.Hijo del Hipnotizador de América Taurus do Brasil,el Padre de la Hipnosis Sincrónica de quien aprendió esta hermosa y milenaria disciplina”, se describe.

Eduin Caz también fue hipnotizado

Eduin Caz cautiva con una frase enigmática sobre su vida amorosa (Eduin Caz Oficial)

Este no es el primer famoso que resulta cliente de John Milton, pues en una antigua entrevista para Fernando Lozano, el hipnotista señaló que Eduin Caz también está dentro de su lista.

Milton recordó que en su momento, el integrante de Grupo Firme validó la veracidad de su trabajo.

”Memorizo mejor las canciones, ya no tengo el estrés que tenía antes de salir al escenario, hoy estoy alcanzando notas musicales que anteriormente no lograba”, dijo en su momento Caz.

El intérprete también llegó a comentar lo siguiente:

“Tengo cuatro años hipnotizándome. Al principio, cuando vine a divertirme, me quedé dormido, le dijeron que yo cantaba y me dijo que yo tendría mejoría en la voz, que alcanzaría notas que no llegaba, mi actitud va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres”.

El hipnotista contó su experiencia con el cantante mexicano Crédito: IG: @amarmaspodcast