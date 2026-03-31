México

Las señales poco conocidas de que tu páncreas no funciona de manera adecuada

Unos síntomas sutiles pueden pasar desapercibidos ante nuestros ojos y hacer pensar que solo se trata de molestias digestivas comunes

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una atención temprana a malestares cotidianos puede cambiar el rumbo de la salud y evitar complicaciones mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El páncreas cumple funciones clave en la digestión y el control del azúcar en sangre.

Alteraciones en su funcionamiento pueden pasar inadvertidas debido a que los síntomas iniciales suelen confundirse con molestias digestivas comunes.

Identificar señales tempranas y poco conocidas permite buscar atención médica oportuna y prevenir complicaciones asociadas a enfermedades pancreáticas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El páncreas desempeña un papel esencial en la digestión y el control de la glucosa en sangre, por lo que su salud resulta fundamental para el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales poco conocidas de que tu páncreas no funciona de manera adecuada

Algunas señales poco conocidas que pueden indicar un funcionamiento inadecuado del páncreas incluyen síntomas que suelen pasar desapercibidos o relacionarse con otros problemas de salud.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, estas manifestaciones pueden aparecer de forma gradual y a menudo se confunden con afecciones digestivas comunes:

  • Heces pálidas, grasosas o con mal olor: La insuficiencia pancreática dificulta la digestión de las grasas, lo que provoca este tipo de deposiciones conocidas como esteatorrea.
  • Pérdida de peso inexplicable: La mala absorción de nutrientes debido a una función pancreática reducida puede provocar adelgazamiento involuntario.
  • Sensación de hinchazón o gases frecuentes: El páncreas produce enzimas digestivas; su deficiencia puede generar malestar abdominal y aumento de gases.
  • Fatiga o debilidad persistente: La incapacidad de absorber correctamente los nutrientes impacta en los niveles de energía.
  • Aparición de moretones con facilidad: Puede deberse a la deficiencia de vitaminas liposolubles, como la vitamina K, por mala absorción.
  • Picazón en la piel: Algunos trastornos pancreáticos generan acumulación de bilirrubina, lo que puede causar prurito.
  • Sed excesiva y micción frecuente: Son señales asociadas a la disminución en la producción de insulina, que puede derivar en diabetes.
  • Náuseas recurrentes o vómitos sin causa aparente: La insuficiencia pancreática puede producir trastornos digestivos frecuentes.
  • Dolor en la parte superior del abdomen que se irradia hacia la espalda: Aunque es un síntoma más conocido, su forma sutil o intermitente puede pasar inadvertida.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda consultar a un profesional de la salud para la evaluación adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar tu páncreas

Para mantener el páncreas saludable y reducir el riesgo de enfermedades asociadas, se recomiendan una serie de hábitos y medidas preventivas respaldadas por especialistas:

  • Seguir una alimentación equilibrada: Priorizar frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, y limitar el consumo de grasas saturadas, azúcares y alimentos ultraprocesados.
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol: El abuso de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de pancreatitis aguda y crónica.
  • No fumar: El tabaquismo incrementa el riesgo de cáncer de páncreas y otros trastornos asociados.
  • Mantener un peso saludable: La obesidad se asocia a un mayor riesgo de enfermedades pancreáticas, incluyendo la diabetes tipo 2.
  • Ejercitarse con regularidad: La actividad física contribuye al control del peso, la regulación de la glucosa y la salud metabólica en general.
  • Controlar enfermedades crónicas: Seguir el tratamiento adecuado para la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado ayuda a proteger la función pancreática.
  • Evitar la automedicación: Consultar siempre a un profesional antes de tomar medicamentos o suplementos.
  • Realizar chequeos médicos periódicos: La evaluación médica regular permite detectar alteraciones en etapas tempranas y recibir orientación personalizada.

Temas Relacionados

páncreassaludmexico-noticias

Más Noticias

Mamá de Christian Nodal borra fotos de su nieta Inti en Instagram tras demanda contra Cazzu

La eliminación de fotos de Inti por parte de Cristy Nodal desató una ola de reacciones en redes sociales

Mamá de Christian Nodal borra fotos de su nieta Inti en Instagram tras demanda contra Cazzu

Majo Aguilar aclara si cantará en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No canto en iglesias”

La polémica por la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal creció tras la reacción de Majo Aguilar, quien marcó distancia del tema

Majo Aguilar aclara si cantará en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No canto en iglesias”

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario completo de letras para el pago doble en abril

El programa está dirigido a jóvenes de hasta 29 años que cursan estudios superiores en instituciones seleccionadas de Michoacán

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario completo de letras para el pago doble en abril

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 31 de marzo

El SMN prevé precipitaciones en distintos estados de la República, que estarán acompañadas por rachas de viento fuertes

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 31 de marzo

Quién es “El Payín”, presunto criminal del Cártel de Sinaloa que murió al estallar una camioneta en la México-Pachuca

La explosión de una camioneta en Tecámac dejó dos muertos, entre ellos Francisco Beltrán, alias “El Payín”

Quién es “El Payín”, presunto criminal del Cártel de Sinaloa que murió al estallar una camioneta en la México-Pachuca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Payín”, presunto criminal del Cártel de Sinaloa que murió al estallar una camioneta en la México-Pachuca

Quién es “El Payín”, presunto criminal del Cártel de Sinaloa que murió al estallar una camioneta en la México-Pachuca

FGE Tabasco gira orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena por desaparición forzada

Ofrecían 500 pesos por protestar contra arrestos en mercado donde detuvieron a miembros de la Familia Michoacana

Cae “Chicote”, objetivo prioritario y líder criminal ligado al homicidio de dos hermanos: un policía y un marino en Sonora

Explosión de camioneta en Tecámac: reportan muerte de “El Payín”, presunto líder criminal

ENTRETENIMIENTO

Mamá de Christian Nodal borra fotos de su nieta Inti en Instagram tras demanda contra Cazzu

Mamá de Christian Nodal borra fotos de su nieta Inti en Instagram tras demanda contra Cazzu

Majo Aguilar aclara si cantará en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal: “No canto en iglesias”

Cómo se hizo famoso Un Tal Fredo y por qué lo recordaron tras su boda

Aracely Arámbula reacciona a rumores de romance entre su hijo Miguel y la Miss Universo Fátima Bosch

“Deberían estar en la cárcel”: Violeta Isfel vuelve a arremeter contra sus papás por misteriosos delitos

DEPORTES

Este sería la alineación de México vs Bélgica

Este sería la alineación de México vs Bélgica

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a dos meses del Mundial 2026

Irak vs Bolivia: cuándo, dónde y a qué hora ver en vivo desde México el Repechaje Intercontinental para el Mundial 2026

Diablos Rojos del México no pudo refrendar su título en la Baseball Champions League Américas

A falta de tres jornadas para terminar la temporada, así luce la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil