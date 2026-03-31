Una atención temprana a malestares cotidianos puede cambiar el rumbo de la salud y evitar complicaciones mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El páncreas cumple funciones clave en la digestión y el control del azúcar en sangre.

Alteraciones en su funcionamiento pueden pasar inadvertidas debido a que los síntomas iniciales suelen confundirse con molestias digestivas comunes.

Identificar señales tempranas y poco conocidas permite buscar atención médica oportuna y prevenir complicaciones asociadas a enfermedades pancreáticas.

El páncreas desempeña un papel esencial en la digestión y el control de la glucosa en sangre, por lo que su salud resulta fundamental para el bienestar general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales poco conocidas de que tu páncreas no funciona de manera adecuada

Algunas señales poco conocidas que pueden indicar un funcionamiento inadecuado del páncreas incluyen síntomas que suelen pasar desapercibidos o relacionarse con otros problemas de salud.

De acuerdo con información de Mayo Clinic, estas manifestaciones pueden aparecer de forma gradual y a menudo se confunden con afecciones digestivas comunes:

Heces pálidas, grasosas o con mal olor: La insuficiencia pancreática dificulta la digestión de las grasas, lo que provoca este tipo de deposiciones conocidas como esteatorrea.

Pérdida de peso inexplicable: La mala absorción de nutrientes debido a una función pancreática reducida puede provocar adelgazamiento involuntario.

Sensación de hinchazón o gases frecuentes: El páncreas produce enzimas digestivas; su deficiencia puede generar malestar abdominal y aumento de gases.

Fatiga o debilidad persistente: La incapacidad de absorber correctamente los nutrientes impacta en los niveles de energía.

Aparición de moretones con facilidad: Puede deberse a la deficiencia de vitaminas liposolubles, como la vitamina K, por mala absorción.

Picazón en la piel: Algunos trastornos pancreáticos generan acumulación de bilirrubina, lo que puede causar prurito.

Sed excesiva y micción frecuente: Son señales asociadas a la disminución en la producción de insulina, que puede derivar en diabetes.

Náuseas recurrentes o vómitos sin causa aparente: La insuficiencia pancreática puede producir trastornos digestivos frecuentes.

Dolor en la parte superior del abdomen que se irradia hacia la espalda: Aunque es un síntoma más conocido, su forma sutil o intermitente puede pasar inadvertida.

Ante la presencia de estos síntomas, se recomienda consultar a un profesional de la salud para la evaluación adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cuidar tu páncreas

Para mantener el páncreas saludable y reducir el riesgo de enfermedades asociadas, se recomiendan una serie de hábitos y medidas preventivas respaldadas por especialistas:

Seguir una alimentación equilibrada : Priorizar frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, y limitar el consumo de grasas saturadas, azúcares y alimentos ultraprocesados.

Evitar el consumo excesivo de alcohol : El abuso de bebidas alcohólicas es una de las principales causas de pancreatitis aguda y crónica.

No fumar : El tabaquismo incrementa el riesgo de cáncer de páncreas y otros trastornos asociados.

Mantener un peso saludable : La obesidad se asocia a un mayor riesgo de enfermedades pancreáticas, incluyendo la diabetes tipo 2.

Ejercitarse con regularidad : La actividad física contribuye al control del peso, la regulación de la glucosa y la salud metabólica en general.

Controlar enfermedades crónicas : Seguir el tratamiento adecuado para la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado ayuda a proteger la función pancreática.

Evitar la automedicación : Consultar siempre a un profesional antes de tomar medicamentos o suplementos.

Realizar chequeos médicos periódicos: La evaluación médica regular permite detectar alteraciones en etapas tempranas y recibir orientación personalizada.