Los medicamentos que pueden perder su efecto si los tomas con leche

Una simple rutina como acompañar pastillas con lácteos puede reducir los beneficios de ciertos tratamientos y aumentar riesgos en personas con enfermedades específicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos medicamentos pueden sufrir alteraciones en su eficacia cuando se ingieren junto con leche. La interacción entre ciertos fármacos y los componentes presentes en los productos lácteos puede reducir la absorción y limitar el efecto terapéutico.

Las recomendaciones de organismos de salud y especialistas advierten sobre la importancia de conocer cuáles son estos medicamentos para evitar complicaciones y garantizar el tratamiento adecuado.

La administración conjunta de leche y algunos antibióticos, suplementos o tratamientos para la tiroides representa uno de los ejemplos más frecuentes de este fenómeno, según reportes de GoodRx y Live Science.

La interacción entre medicamentos y leche reduce la absorción y efectividad de varios fármacos esenciales para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los medicamentos que pierden su efectividad si los tomas con leche

Varios medicamentos pueden perder efectividad o absorberse de forma insuficiente si se toman junto con leche u otros productos lácteos debido a la presencia de calcio y otros minerales que interfieren en la absorción.

Los principales grupos y ejemplos de medicamentos afectados son:

Antibióticos de la familia de las tetraciclinas (como doxiciclina, tetraciclina): el calcio de la leche se une al medicamento y reduce su absorción.

Antibióticos fluoroquinolonas (como ciprofloxacina y levofloxacina): el mismo efecto de unión con el calcio disminuye la cantidad de medicamento que entra al organismo.

Medicamentos para la tiroides (levotiroxina): la leche reduce su absorción. Se recomienda esperar al menos 4 horas entre la toma de levotiroxina y el consumo de lácteos.

Bisfosfonatos (alendronato, risedronato, ibandronato, usados para osteoporosis): la presencia de calcio interfiere con su absorción.

Suplementos de hierro : el calcio impide la absorción del hierro, por lo que se aconseja separar la ingesta de ambos por al menos 2 horas.

Litio (usado para trastorno bipolar): la leche puede aumentar los niveles de calcio en sangre si se toma junto con litio, lo que puede provocar efectos adversos.

Dolutegravir (medicación para VIH): se recomienda tomarlo 2 horas antes o 6 horas después de consumir productos lácteos o suplementos de calcio.

Antihipertensivos tipo tiazidas: pueden interactuar con el calcio de la leche.

Antihipertensivos tipo tiazidas pueden experimentar interacciones al combinarse con la leche, alertan organismos de salud y especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medicamentos que se recomienda tomar con leche

Por el lado contrario, existen medicamentos que pueden recomendarse junto con leche para reducir molestias gastrointestinales o mejorar la tolerancia, aunque no todos los fármacos permiten esta práctica. Los principales casos en los que se sugiere tomar medicamentos con leche incluyen:

AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) como ibuprofeno, naproxeno o aspirina: Tomarlos con leche puede ayudar a proteger el estómago y disminuir el riesgo de irritación gástrica, acidez o malestar.

Algunos corticosteroides orales , como la prednisona: En ciertos pacientes, la administración con leche puede reducir el malestar estomacal.

Medicamentos que causan náuseas o molestias digestivas: En algunos casos, se permite o recomienda tomarlos con leche para mejorar la tolerancia, siempre bajo indicación médica.

Es importante destacar que no todos los medicamentos pueden tomarse con leche y siempre se debe consultar a un profesional de la salud antes de modificar la forma de administración.