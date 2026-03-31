Los medicamentos que pueden perder su efecto si los tomas con leche

Diversos medicamentos pueden sufrir alteraciones en su eficacia cuando se ingieren junto con leche. La interacción entre ciertos fármacos y los componentes presentes en los productos lácteos puede reducir la absorción y limitar el efecto terapéutico.
Las recomendaciones de organismos de salud y especialistas advierten sobre la importancia de conocer cuáles son estos medicamentos para evitar complicaciones y garantizar el tratamiento adecuado.
La administración conjunta de leche y algunos antibióticos, suplementos o tratamientos para la tiroides representa uno de los ejemplos más frecuentes de este fenómeno, según reportes de GoodRx y Live Science.
Cuáles son los medicamentos que pierden su efectividad si los tomas con leche
Varios medicamentos pueden perder efectividad o absorberse de forma insuficiente si se toman junto con leche u otros productos lácteos debido a la presencia de calcio y otros minerales que interfieren en la absorción.
Los principales grupos y ejemplos de medicamentos afectados son:
- Antibióticos de la familia de las tetraciclinas (como doxiciclina, tetraciclina): el calcio de la leche se une al medicamento y reduce su absorción.
- Antibióticos fluoroquinolonas (como ciprofloxacina y levofloxacina): el mismo efecto de unión con el calcio disminuye la cantidad de medicamento que entra al organismo.
- Medicamentos para la tiroides (levotiroxina): la leche reduce su absorción. Se recomienda esperar al menos 4 horas entre la toma de levotiroxina y el consumo de lácteos.
- Bisfosfonatos (alendronato, risedronato, ibandronato, usados para osteoporosis): la presencia de calcio interfiere con su absorción.
- Suplementos de hierro: el calcio impide la absorción del hierro, por lo que se aconseja separar la ingesta de ambos por al menos 2 horas.
- Litio (usado para trastorno bipolar): la leche puede aumentar los niveles de calcio en sangre si se toma junto con litio, lo que puede provocar efectos adversos.
- Dolutegravir (medicación para VIH): se recomienda tomarlo 2 horas antes o 6 horas después de consumir productos lácteos o suplementos de calcio.
- Antihipertensivos tipo tiazidas: pueden interactuar con el calcio de la leche.
Medicamentos que se recomienda tomar con leche
Por el lado contrario, existen medicamentos que pueden recomendarse junto con leche para reducir molestias gastrointestinales o mejorar la tolerancia, aunque no todos los fármacos permiten esta práctica. Los principales casos en los que se sugiere tomar medicamentos con leche incluyen:
- AINEs (antiinflamatorios no esteroideos) como ibuprofeno, naproxeno o aspirina: Tomarlos con leche puede ayudar a proteger el estómago y disminuir el riesgo de irritación gástrica, acidez o malestar.
- Algunos corticosteroides orales, como la prednisona: En ciertos pacientes, la administración con leche puede reducir el malestar estomacal.
- Medicamentos que causan náuseas o molestias digestivas: En algunos casos, se permite o recomienda tomarlos con leche para mejorar la tolerancia, siempre bajo indicación médica.
Es importante destacar que no todos los medicamentos pueden tomarse con leche y siempre se debe consultar a un profesional de la salud antes de modificar la forma de administración.