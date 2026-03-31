México

Critican a Martha Debayle por su vestido en entrevista con Meryl Streep y Anne Hathaway por El Diablo Viste a la Moda 2

El look de la locutora acaparó las miradas y desató una ola de comentarios no siempre positivos, desplazando el enfoque del estreno y convirtiéndola en protagonista inesperada del evento internacional en la Ciudad de México

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La conductora fue la elegida para entrevistar a las actrices en su primera parada de promoción mundial (IG)
La conductora fue la elegida para entrevistar a las actrices en su primera parada de promoción mundial (IG)

La polémica por el look de Martha Debayle dominó el inicio de la gira de promoción de “El Diablo Viste a la Moda 2” en la Ciudad de México y desvió la atención del encuentro con Meryl Streep y Anne Hathaway en el Museo Casa Azul de Frida Kahlo.

El evento, que se realizó el lunes 30 de marzo, dejó en segundo plano la celebración del cine y la moda para convertirse en un debate sobre imagen y exposición pública a raíz de la prenda seleccionada por la conductora.

Martha Debayle fue criticada en redes sociales por llevar un vestido Carolina Herrera con patrón floral tipo ventana y unos lentes de su colección Martha Debayle Eyewear durante la entrevista a las actrices. Los usuarios consideraron el atuendo inadecuado para la magnitud del evento, lo que generó burlas y cuestionamientos sobre su elección de imagen frente a figuras de talla internacional.

El atuendo de Martha Debayle, una pieza Carolina Herrera Resort 2025 con patrón floral tipo ventana, inspiró críticas virales en redes sociales durante el evento internacional (IG)
El atuendo de Martha Debayle, una pieza Carolina Herrera Resort 2025 con patrón floral tipo ventana, inspiró críticas virales en redes sociales durante el evento internacional (IG)

Críticas al look de Martha Debayle

Las expresiones irónicas en redes sociales no tardaron en viralizar el momento. Comentarios como: “¿Quién le puso la funda de lavadora a la saqueadora?” y “Qué onda con el mantel de Martha Debayle” se hicieron frecuentes. Otros usuarios bromeaban con frases como: “Meryl (Samantha) pensando: se puso el mantel de la mesa jaja” y “Martha tiene vestidos más elegantes y hoy eligió ese”.

La comparación del vestido con manteles o fundas de electrodomésticos ocupó la conversación digital, al punto de opacar el alcance internacional del acto. Se recordaron también atuendos anteriores de Debayle que, según los comentarios, resultaban más apropiados para este tipo de ocasión.

Visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Casa Azul

La llegada de Streep y Hathaway convirtió el Museo Casa Azul de Frida Kahlo en un centro de atención para la moda y el cine. Decenas de seguidores acudieron al recinto de Coyoacán para presenciar el inicio mundial de la gira promocional, marcada por altos niveles de seguridad y logística.

Las comparaciones del vestido de Martha Debayle con manteles y fundas de electrodomésticos dominaron la conversación en plataformas digitales, desplazando la cobertura del cine y la moda (IG)
Las comparaciones del vestido de Martha Debayle con manteles y fundas de electrodomésticos dominaron la conversación en plataformas digitales, desplazando la cobertura del cine y la moda (IG)

Durante el evento, Hathaway se acercó a sus admiradores y accedió a fotografías, rompiendo así el protocolo previsto. Streep mantuvo una postura reservada y siguió el itinerario sin desvíos. Hathaway dirigió unas palabras en español, “Estoy encantada de estar aquí”, lo que generó entusiasmo y fue celebrado por el público presente.

La ocasión reunió a figuras destacadas del ámbito de la moda en México y fusionó la tradición artística del museo con la narrativa de la película. La programación incluyó entrevistas, sesiones fotográficas y momentos de interacción entre las protagonistas y los asistentes.

Nuevo póster oficial de 'El diablo viste a la moda'. Foto: X/@20thcenturyla.
El estreno mundial de 'El Diablo Viste a la Moda 2' está programado para el 30 de abril de 2026, generando gran expectativa entre los fanáticos del cine y la moda (X/@20thcenturyla)

El vestido de Martha Debayle: diseño e inspiración

El vestido que encendió la controversia es una creación de Carolina Herrera Resort 2025, confeccionado en tela de faille, con patrón floral tipo ventana, inspirado en diseños vintage de los años 50. La prenda destaca por un corte entallado en el torso, falda voluminosa y bolsillos laterales discretos.

Como complemento, Debayle llevó unos lentes de la colección Martha Debayle Eyewear, reforzando su identidad vinculada al diseño. El conjunto aspiraba a transmitir elegancia y poder, aunque para muchos terminó siendo una elección discordante con la relevancia del evento internacional.

La creadora de contenido Luisa Fernanda W compartió en TikTok su reacción ante Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento en México - crédito composición fotográfica: @carlotamadrigal / Instagram; luisafernandaw / TikTok
La creadora de contenido Luisa Fernanda W compartió en TikTok su reacción ante Anne Hathaway y Meryl Streep en un evento en México - crédito composición fotográfica: @carlotamadrigal / Instagram; luisafernandaw / TikTok

El Diablo Viste a la Moda 2 y el regreso de sus protagonistas

La esperada secuela de “El Diablo Viste a la Moda” contará con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retomarán sus papeles icónicos. El filme, originado en 2006, explora la dinámica competitiva y los dilemas éticos en el entorno editorial de la revista Runway.

El estreno de la nueva entrega está previsto para el 30 de abril de 2026 y se anticipan temas enfocados en la actualidad de la industria de la moda. Entre los rumores, destaca la posible contribución de Lady Gaga y Madonna a la banda sonora, lo que ha generado expectativa adicional entre los seguidores.

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