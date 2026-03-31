Ofrecían 500 pesos por protestar contra arrestos en mercado donde detuvieron a miembros de la Familia Michoacana

Algunas personas contactadas sí acudieron encapuchadas (Archivo)

En conferencia de prensa, las autoridades de Puebla informaron sobre ofertas para reclutar a personas por un pago de 500 pesos para personas que se manifestaran contra los arrestos realizados en los mercados. Cabe destacar que dichas ofertas fueron identificadas tras la detención de diversas personas ligadas a la Familia Michoacana.

“Detectamos una convocatoria de diferentes números telefónicos que ofertaban 500 pesos. Era una oferta para reclutar gente y que se manifestaron en el Mercado Morelos inicialmente”, comentó el encargado de Seguridad de Puebla.

El Vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad, fue el que detalló que lo anterior es resultado de los arrestos que fueron realizados en los mercados de la entidad.

“Posteriormente hubo otras ofertas [...] estamos entorpeciendo la economía de estos grupos”, destacó Sánchez González.

“Tenemos un problema fuerte de extorsión”: Francisco Sánchez

Si bien el funcionario reconoció que las ofertas no tuvieron un grana alcanza, también aseguró que hay investigaciones al respecto pues sí hubo gente encapuchada que se manifestó pero que no tenían relación con los mercados.

El titular de Seguridad estatal durante la conferencia de prensa (Facebook/Gobierno de Puebla)

Al realizar entrevistas a los locatarios, estos últimos se mostraron a favor de las acciones por parte de la institución de seguridad.

“Esto afecta intereses de grupos que tenían muchos años asentados en los mercados y en los tianguis. Tenemos un problema fuerte de extorsión y narcomenudeo, estos espacios son utilizados por esos grupos delincuenciales nacionales y locales”, comentó el funcionario.

Aseguró que la SSP continuará con su trabajo y que continúan los monitoreos por las ofertas de dinero por parte de grupos delictivos a través de números telefónicos. Si bien no hubo mucha convocatoria, estas acciones representan un foco rojo para las autoridades.

Personas aseguradas ligadas a la Familia Michoacana

El pasado 2 de marzo fueron capturados dos hombres y una mujer, quienes fueron identificados como miembros del grupo criminal. En dicha ocasión fueron capturados Ervin James N. de 29 años y de origen colombiano, Alfredo Frank N. de 24 años y Ana Paola N. de 24 años.

Las tres personas capturadas (SSP Puebla)

Mientras que el 10 de marzo fue detenido un hombre ligado a actividades de cobro de piso en el mercado Morelos, se trata de un sujeto identificado como operador logístico de la Familia Michoacana.

José Santiago “N” de 37 años y quien es conocido con el alias El Charro fue resultado de varios reportes anónimos pues el ahora detenido al parecer se dedicaba a realizar cobro de piso a comerciantes y distribuidores de carne del mercado mencionado.

Dos días después fue detenida, el 12 de marzo, Nayeli “N”, alias La Güera y/o La Blanca., mujer que estaría ligada con privación de la libertad, cobros de piso y despojo en locales en el mercado Morelos.