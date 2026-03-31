Ximena Navarrete borra video de vacaciones en Japón con su esposo Juan Carlos Valladares, diputado con 51 faltas en la cámara

Ximena Navarrete eliminó de sus redes el video de sus vacaciones en Japón tras críticas por la exposición de lujos y ausencias legislativas de su esposo Juan Carlos Valladares (Foto: Instagram/@jcvalladares)

Ximena Navarrete, ex Miss Universo y esposa del diputado federal Juan Carlos Valladares del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), eliminó de sus redes sociales un video de sus vacaciones en Japón tras la polémica generada por la exposición de lujos y ausencias legislativas de Valladares, quien viajó en avión privado junto al piloto de Fórmula 1 Sergio ‘Checo’ Pérez.

Navarrete borró el video después de que se viralizara en internet y surgieran críticas por mostrar un viaje familiar de alto perfil en días laborales, en el contexto de que Valladares acumula 51 ausencias en las votaciones de la Cámara de Diputados.

El contraste entre la vida pública y privada de la pareja generó un intenso debate sobre la ética y el compromiso del legislador con su cargo público.

Las lujosas vacaciones generaron polémica en las redes sociales (Video X@jorgegogdl)

Trayectoria y ausencias de Juan Carlos Valladares

Juan Carlos Valladares, diputado por el PVEM, cuenta con 51 inasistencias en 179 votaciones según el Sistema de Información Legislativa. Su perfil profesional está más vinculado a los negocios que a la política, con experiencia como accionista en empresas de combustibles, inmobiliarias y financieras.

También es presidente del consejo de administración de una firma nacional, aunque los registros públicos no aclaran el periodo en que ha ocupado este cargo.

El diputado percibe un salario mensual estimado de $217 000 pesos, fondos que provienen del erario público. Además, su entorno personal destaca por lazos familiares, ya que es hijo de uno de los propietarios del medio digital Sin Embargo.

El diputado federal Juan Carlos Valladares, del Partido Verde Ecologista de México, acumula 51 ausencias en votaciones de la Cámara de Diputados, según datos oficiales

Diversos sectores y usuarios de redes sociales han puesto en duda las prioridades del legislador. La coincidencia de su historial de ausencias, la actividad empresarial y la ostentación de un estilo de vida lujoso en días laborales, justo antes de Semana Santa, refuerzan el cuestionamiento sobre su dedicación y el uso de recursos públicos.

El viaje a Japón y su impacto en la opinión pública

El viaje de la familia Valladares-Navarrete a Japón se realizó antes de Semana Santa con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka. Durante el trayecto, Sergio ‘Checo’ Pérez apareció en imágenes compartidas por los propios involucrados desde un avión privado. En redes sociales, Valladares escribió: “Qué gran fin de semana, gracias compadres, los queremos mucho”.

El viaje a Japón incluyó la asistencia al Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka y mostró imágenes de lujo difundidas por los propios involucrados (Foto: Instagram @ximenanr)

Las escenas de lujo, así como la presencia de figuras públicas como Checo Pérez, dieron mayor difusión al caso. La eliminación del video por parte de Ximena Navarrete ocurrió después de que la opinión pública señalara el contraste entre la vida privada de alto nivel y las obligaciones legislativas.

La inclusión de Checo Pérez en las fotografías convirtió al piloto en parte involuntaria de la controversia, ya que su imagen quedó ligada al escándalo político y social que rodeó al viaje del diputado federal.