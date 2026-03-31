Nevada en el Ajusco: impresionantes fotos del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl en plena primavera

Las emblemáticas cumbres del Popocatépetl e Iztaccíhuatl amanecen cubiertas de nieve tras una nevada atípica de primavera, vista desde una zona urbana cercana. (X/@TlalpanVecinos)

En un hecho poco común para la temporada, la tarde del 30 de marzo se observaron imágenes del volcán Iztaccíhuatl y el Popocatépetl cubiertos de nieve.

Este fenómeno sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México. Videos y fotografías circularon en redes sociales, generando asombro y preguntas sobre la presencia de nieve en plena primavera.

Vista panorámica de la Ciudad de México con las cumbres del Ajusco y otros volcanes nevados en primavera, bajo un cielo nublado, con una autopista elevada y la bandera de México en primer plano. (X/@TlalpanVecinos)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil anticipó que las lluvias persistirán en las dieciséis alcaldías durante la noche, acompañadas de granizo y actividad eléctrica.

Qué tan común es que caiga nieve en el Ajusco en otras épocas del año

Llamó la atención que la nieve cubriera los volcanes en plena primavera, pero esto es algo que ya había ocurrido anteriormente.

En primavera de años recientes, se han registrado imágenes en las que el Popocatépetl aparece nevado, especialmente después de frentes fríos o tormentas, como ocurrió el 11 de julio de 2021, aunque esta fecha corresponde al verano boreal, pero es un ejemplo de eventos recientes de nieve en el volcán.

El icónico volcán Popocatépetl luce majestuoso con una capa de nieve fresca, brindando una vista impresionante capturada por cámaras de CENAPRED (CENAPRED)

La caída de nieve en estos puntos responde a las condiciones propias de las zonas de gran altitud, donde las bajas temperaturas y los frentes fríos pueden provocar la formación de aguanieve o nieve ligera incluso en los meses cálidos.

El Ajusco alcanza los 3.930 metros sobre el nivel del mar y el Popocatépetl los 5.393 metros, lo que facilita la ocurrencia de estos fenómenos meteorológicos.

La presencia de un “vórtice frío” y temperaturas próximas a los cero grados Celsius favorecieron este evento.

Volcán en alerta amarilla por ceniza

El volcán Popocatépetl permanece bajo vigilancia constante, mientras el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2, según informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

CENAPRED reporta la actividad del Volcán Popocatépetl el 30 de marzo de 2026, indicando Semáforo de Alerta Volcánica en Amarillo Fase 2 por emisión de vapor y gases. (CENAPRED)

Las autoridades recalcaron la importancia de no acercarse al cráter, debido al riesgo de caída de fragmentos incandescentes.

Durante las últimas veinticuatro horas, los sistemas de monitoreo detectaron dos exhalaciones, manteniéndose la actividad dentro de los parámetros esperados para la fase actual.

El CENAPRED reitera que cualquier cambio relevante será reportado de inmediato a la población.

Las cimas de la sierra del Ajusco amanecen cubiertas de nieve, brindando un espectáculo invernal a los residentes de la Ciudad de México durante la primavera. (X/@TlalpanVecinos)

El Semáforo Amarillo Fase 2 implica que las explosiones con fragmentos incandescentes siguen siendo posibles. Por ello, el organismo insiste en respetar el radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter, ya que ingresar a esta zona representa un peligro considerable para cualquier persona.

Además, se recuerda la importancia de alejarse de las barrancas durante lluvias intensas, por el riesgo de flujos de lodo y escombros.

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