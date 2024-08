“No importa qué digan”: Ángela Aguilar comparte foto INÉDITA de su luna de miel con Nodal

(Jovani Pérez/Infobae)

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron recientemente por el civil en una costosa hacienda en Morelos, así, pese a las críticas que ha recibido la pareja, la ahora esposa del cantante compartió una fotografía tomada durante su luna de miel en Los Cabos y aprovechó para dedicarle una controversial canción a su pareja.

Todo comenzó durante la madrugada, cuando el intérprete de Adiós amor compartió una serie de fotografías en las que se le podía apreciar muy enamorado frente a una puesta de sol junto a la hija de Pepe Aguilar.

Las críticas no tardaron en aparecer, pues muchos internautas se mostraron en desacuerdo con que los recién casados estuvieran muy despreocupados en el mar, cuando el artista tenía responsabilidades pendientes con su hija Inti.

Esto se sumó a los rumores que han surgido recientemente en los que se menciona que aparentemente Nodal buscó reducir la pensión alimenticia de su bebé, pero que simultáneamente le dio un millonario anillo de compromiso a Ángela Aguilar.

(nodal/IG)

Ángela Aguilar sube foto con Nodal

A través de sus historias de Instagram, Ángela Aguilar reposteó algunas de las imágenes que su esposo colocó en su perfil. Y, además, ella agregó unas cuantas más desde su carrete.

Una que llamó la atención fue en la que se ve a la pareja a contra luz sobre un bote y se observa cómo Nodal estaría besando a Aguilar, mientras ella le echa los brazos alrededor del cuello.

Pero además de eso, Ángela colocó una canción llamada Brazos de Sol de Alejandro Filio, la cual podría interpretarse como un contundente mensaje, pues parte de la melodía señala lo siguiente.

(angela_aguilar_/IG)

“Hoy no tengo pretextos ni disculpas para cantarte a ti, para escribirte un verso y descolgarte desde aquí (...) Y es que no importa que digan, que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol”.

Cabe recordar que si bien hasta el momento Ángela no ha dado un posicionamiento ante los medios respecto a su boda, hace una semana la joven hizo que gran parte de usuarios se molestara, cuando mandó un video a los Premios Juventud como recién casada.

“Amigos de Premios Juventud, yo soy Ángela Aguilar y los quiero felicitar muchísimo por estos 21 años de estos premio, gracias por invitarme. Gracias por nominarme y ganar. Yo gané. Nos vemos el siguiente año, les mando un beso”, dijo y desató duras críticas, pues también Nodal apareció de sorpresa en el clip y ambos estaban vestidos con los atuendos que se casaron.